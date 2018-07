FÜR Leser, die sich bei aller Achtung vor der Literatur die Neigung zur Poesie (mit allem vag Emotionalen, was dazu gehört) nicht haben austreiben lassen –

Peter Lahnstein: „Bürger und Poet“ – Dichter aus Schwaben als Menschen ihrer Zeit; Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart; 222 S., Abb., 34,– DM.

ES ENTHÄLT biographische Essays über Schubart, Schiller, Kerner, Uhland, Mörike und F. Th. Vischer, dazu Porträts, Stadtprospekte, Karikaturen, Interieurs und andere Abbildungen, die (wie selten ist das) den Text weder übertrumpfen noch ärmlich hinter den Zeilen herhinken, sondern einfach dazugehören.

ES GEFÄLLT, weil die „Höflichkeit der Leidenschaft“, eine nur selten realisierte kritische Basis, den Geist dieses Buches bis in den letzten Gedankenstrich hinein ausmacht. Am schwäbischen Beispiel wird das Ineinander von Zeitgeschichte und Literaturgeschichte nachgezeichnet, die Wechselwirkungen zwischen Landschaft, Politik und Individuum. Schwabens große Zeit, die, wenn man Hölderlins Geburts- und Vischers Todesjahr einmal als Grenzmarken nimmt, rund hundert Jahre von 1770 bis 1887 passieren hier in liebenswerten Genrebildern Revue. Dabei hat der Autor sich seine Beispiele so klug wie bescheiden ausgewählt: Nicht der ganze Schiller wird requiriert, sondern „Kabale und Liebe“, ein Stück Literatur gewiß, als Zeitdokument interpretiert. Hölderlin, dem es nicht mehr gelang (wie zum Beispiel Mörike), die Idylle und den Abgrund auszubalancieren, Hölderlin ist ausgelassen in diesem Buch – was mag den Autor diese Zurückhaltung gekostet haben, und wie gern hätte der Leser, dem Hölderlin durch seine Exegeten beinahe verleidet ist, einmal ein paar vernünftige Seiten über den Stiftsgenossen von Hegel gelesen. Dafür wird F. Th. Vischer ein Kapitel gewidmet, obwohl und weil er nicht mehr und nicht weniger war als der Endpunkt einer allmählich anämisch werdenden Zeit, ein Mann, den Keller spöttelnd den „großen Repetenten deutscher Nation für alles Schöne und Gute, Rechte und Wahre“ nannte. Der Autor des Buches, der sich nie aufdringlich als Landsmann seiner schwäbischen Bürger und Poeten zu erkennen gibt und doch immer als solcher zu erkennen ist, will sich, so sagt er’s im Nachwort, als „ernsthafter Dilettant“ verstanden wissen. Und der Leser, wie sollte es anders sein, wünscht sich von Herzen, daß die Zahl der ernsthaften Dilettanten in literaricis in unserem Lande fortan gedeihen möge. P. K.