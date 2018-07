Von Dieter E. Zimmer

Was ist obszön? Alles Kopfzerbrechen über diese nicht eben neue Frage ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die endgültige klärende Antwort hat es bisher nicht gegeben und wird es. nie geben – weil es sie nicht geben kann.

Denn Obszönität ist keine Eigenschaft, die bestimmten Gegenständen an sich anhaftet, keine objektive Qualität wie die Wärme des Feuers oder die Härte des Steins. Obszön wird etwas erst durch das Subjekt, dadurch, daß jemand es obszön findet. Die Frage: Was ist obszön? ist sinnlos; sinnvoll ist nur die Frage: Wer findet was obszön, und warum?

Sähe man das ein, so könnte man endlich all die spitzfindigen und zwecklosen Versuche, das Obszöne objektiv ein für allemal zu definieren, sein lassen. „Das, was zur Lust anreizt“, „was das allgemeine Schamgefühl verletzt“, „was sittlich korrumpiert“, Schriften, „deren Verfasser sich in deutlich unzüchtigen Reden ergehen und frech über die Geschlechtsteile sprechen oder schamlose Akte wollüstiger und unreiner Menschen in solchen Worten schildern, daß keusche und zarte Ohren davor zurückschrecken“ (so eine Leipziger Dissertation aus dem Jahre 1688, von der Ludwig Marcuse in seinem Buch über die „Geschichte einer Entrüstung“ berichtet) – derlei deflatorische Akrobatenkunststücke könnten dann ein für allemal unterbleiben, und das Problem stellte sich auf eine realistischere Weise – nämlich als ein individuell-psychologisches und als ein sozialgeschichtliches.

Es hat damit nur die eine Schwierigkeit, daß diejenigen, die am eifrigsten Anstoß nehmen, die also dafür sorgen, daß die Frage nach dem Obszönen immer wieder gestellt wird, auch diejenigen sind, die am festesten von dem unwandelbaren, absoluten, „natürlichen“ Charakter ihrer Moral überzeugt sind, unerreichbar für gegenteiliges Beweismaterial, das die Wissenschaft vor allem in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen hat und das besagt: Moral ist eine bestimmten gesellschaftlichen Zwecken dienende Konvention, und die Zweckmäßigkeit ihrer Einzelforderungen zu überprüfen, ist nicht nur denkbar, sondern im Interesse des Menschen notwendig.

Es stellt sich dabei heraus, daß in bestimmten Punkten zwischen Konservativen und Progressiven, um der Einfachheit halber diese Etikettierung zu gebrauchen, durchaus Übereinkunft besteht, daß man sich mühelos einigt auf bestimmte Güter, die Moral und Gesetz zu schützen haben: Gesundheit und Leben, Eigentum und die Willensfreiheit, um die wichtigsten zu nennen. Schwierig aber wird es unter anderem und vor allem auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Was hier notwendig, wünschenswert, zulässig und unerlaubt ist – hier hört die Verständigung auf, hier herrschen die Affekte.

Zwar hat sich auf diesem Gebiet im Laufe unseres Jahrhunderts unleugbar vieles gewandelt. Allen Wärtern des öffentlichen Anstands zum Trotz haben sich die Grenzen des Zulässigen ständig weiter hinausgeschoben: Kriterium für das öffentlich Erlaubte ist nicht mehr das Empfinden des mindestens vermeintlich labilsten Gesellschaftsmitglieds, des minderjährigen Mädchens (puritanische Gesellschaften muteten sich – insgesamt nicht zu, was sie diesem ihrem Lieblingskind nicht zumuten mochten), niemanden schockiert mehr der Anblick einer weiblichen Wade, die Nacktheit einer antiken Statue pflegt keinen Anstoß mehr zu erregen, und Schnitzlers „Reigen“ darf unbeanstandet auf der Bühne stattfinden. Auf den ersten Blick macht die heutige Gesellschaft sogar den Eindruck, sie sei nicht nur erosfreundlich, sondern erotoman. Doch hinter der Lockerung, und von ihr in eine kriegerische Defensive gedrängt, halten sich die alten Tabus um so zäher. Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet die gesetzliche Bestrafung des Ehebruchs. Im Strafgesetzbuch stehen nach wie vor Paragraphen, über deren Zwecklosigkeit, Gemeingefährlichkeit und Unmenschlichkeit unter Einsichtigen längst kein Zweifel mehr besteht (um Mißverständnissen zuvorzukommen: gemeint sind die Homosexualitäts- und Abtreibungsparagraphen). Und Anstoß genommen wird wie je.