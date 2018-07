Nach dem Volkswagenwerk und den Farbenfabriken Bayer greifen nun auch noch die Farbwerke Hoechst in den Geldbeutel ihrer Aktionäre. Sie bietet vom 27. Januar bis zum 28. Februar rund 301 Millionen Mark 6 1/2prozentige Wandelschuldverschreibungen zum Kauf an. Bei den meisten Wertpapiersparern stehen solche Papiere nicht gerade hoch in der Gunst. Sie gelten als kompliziert; und die Erfahrungen mit Wandelanleihen waren in der Vergangenheit auch nicht immer die allerbesten. Doch wer mit dem Rechenstift einigermaßen gut umzugehen versteht, wird bald erkennen, welche Chancen und Risiken die Hoechster Wandelanleihe bietet.

Zunächst zur technischen Seite: Wer sieben Hoechst-Aktien zu 50 Mark besitzt, kann darauf eine Wandelschuldverschreibung im Nominalwert von 100 Mark beziehen. Doch damit kann man noch nicht viel anfangen. Man braucht nämlich 150 Mark Wandelschuldverschreibungen, um sie vom 2. Januar 1968 an im Verhältnis 3:1 in Aktien der Farbwerke Hoechst zu tauschen. Diese Tauschmöglichkeit macht die Wandelanleihe überhaupt erst interessant. In Mark und Pfennig ausgedrückt, heißt das: Für 150 Mark Wandelschuldverschreibungen und eine Barzuzahlung von 25 Mark gibt es eine Hoechst-Aktie, also für 175 Mark.

Dieses Angebot ist attraktiv; denn der Börsenkurs der Hoechst-Aktie liegt jetzt bei etwa 193, wobei freilich zu berücksichtigen ist, daß darin noch 10 Mark Dividende für 1966 stecken. Wenn man jetzt schon tauschen könnte, entstünde ein Umtauschgewinn von acht Mark. Entscheidend ist jedoch, wie sich der Hoechst-Kurs von 1968 an entwickelt, wenn jederzeit die Wandlung möglich ist. Je weiter er über den Wandlungspreis von 175 Mark klettert, um so größer wird der Wandlungsgewinn. Von 1970 an erhöht sich allerdings der Wandlungspreis, und zwar auf 187,50 Mark in den Jahren 1970 und 1971, auf 200 Mark in den beiden folgenden Jahren und auf 212,50 Mark von 1974 bis 1976. Diese „Wandlungstreppe“ gibt es auch bei anderen Wandelanleihen. Sie soll zum frühzeitigen Umtausch reizen.

Die Hoechster Wandelschuldverschreibungen sind die attraktivsten, die es zur Zeit am deutschen Markt gibt. Bei der 6 1/2prozentigen Schering-Wandelanleihe von 1966 liegt der Wandlungspreis zum Beispiel um rund vier Punkte unter dem derzeitigen Schering-Aktienkurs; bei der ebenfalls 6 1/2prozentigen AEG-Wandelanleihe von 1966 dagegen um 34 Punkte darüber. Beide werden an der Börse über pari notiert: AEG-Wandel mit 105 und Schering-Wandel sogar mit 111. Es gehört nicht viel Phantasie dazu sich auszurechnen, daß auch die Hoechster Wandelanleihe, die jetzt zu 100 Prozent angeboten wird, bald mit einem beträchtlichen Aufgeld gehandelt wird.

Vor Kursverlusten ist man freilich auch bei der Hoechster Wandelanleihe nicht sicher; doch braucht man sich keine großen Sorgen zu machen, wenn man den Kurs der viel ungünstigeren AEG-Wandelanleihe ansieht. Wie eine Bremse gegen einen allzu starken Kursrutsch wirkt außerdem der Zins von 6 1/2 Prozent. Sollte eine Umwandlung uninteressant sein, weil Hoechster Aktien an der Börse billiger als über den Umtausch zu kaufen sind, wird der Wandelanleihekurs nie unter das Niveau 6 1/2prozentiger Anleihen sinken, die etwa die gleiche Laufzeit haben. Spätestens Ende 1976 wird die Hoechster Wandelanleihe zum Nennwert zurückgezahlt, wenn inzwischen nicht gewandelt worden ist.

Die Farbwerke Hoechst haben übrigens das Recht, die Wandelobligationen vom 2. Januar 1972 an zu kündigen. Sie müssen dann aber ein Aufgeld von fünf Prozent auf den Nennwert zahlen, das sich jährlich um ein Prozent ermäßigt. Für den Erwerb der Wandelanleihe, die sozusagen „per Termin“ einen Anspruch auf Beteiligung am Ertrag und dem Substanzwert der Hoechst-Aktie verkörpert, spricht unter anderem auch eine einfache Zinsrechnung: Die Aktie bietet zur Zeit bei zehn Mark Dividende und einem Kurs von 193 Mark eine Dividendenrendite von 5 1/4 Prozent, die Wandelanleihe verzinst sich aber mit 6 1/2 Prozent.

Wer keine Hoechst-Aktien besitzt, muß freilich etwas mehr als nur den Nennwert für die Wandelschuldverschreibungen bezahlen; er muß nämlich Bezugsrechte an der Börse kaufen. Ihr rechnerischer Wert liegt zur Zeit bei etwa einer Mark. Da man für 100 Mark Wandelanleihe sieben Bezugsrechte braucht, würde sich der Einstandspreis also auf 107 Mark erhöhen. Aber die Rendite dafür liegt dann immer noch über sechs Prozent. Wenn die Banken zum Kauf der Hoechster Wandelanleihe raten, so geschieht das diesmal nicht nur, weil sie die Papiere unterbringen müssen. Man kann ihrem Rat mit gutem Gewissen folgen. W. P.