zeit, sie wandern zur Nachtzeit, ob du sprichst, ob ich spreche, ich höre sie immer " Schreiben bedeutet: dafür zu sorgen, daß die Nachfahren eine Gedächtnisstütze besitzen, um sich einstellen zu können und gewappnet zu sein für den Fall, daß ein zweitesmal die Zeichen der Gegenzeit am Himmel erschienen. Dann wird es für sie wichtig werden, die Körbe der Erinnerung, wie Nelly Sachs sagt, im Hause zu haben. Aber das Gedächtnis zu hüten — bis zur Selbstvernichtung und bis zum äußersten — bedeutet, da es ja um einen Akt der Verständigung mit den Nachfahren geht, auch ein Reden in vielerlei Zungen (denn nicht jeder versteht jegliche Sprache); es bedeutet, genau zu sein und doch Verweise zu schaffen, bedeutet, den Realismus und die mythische Rede miteinander zu einen und in dieser Unität von Transparenz und Exaktheit, von polyvalenter Chiffre und von Einsinnigkeit, von zupackender Benennung und mythischer Vieldeutigkeit liegt die Eigenart dieser Dichtung. Hier Gürtelschnalle, Messer, Essenkehrer, Horizontenkämpfer, der terminus technicus also, und dort die Metapher: die Mondtrompete des Kindes, die Tür als Messer, das die Welt zerteilt, die Sonne der Angst, die Lachkeime der Möwe; kühne Tropen, Allegorien und Metonymien. Hier wieder der Ton der Brechtschen Ballade — im Lied vom pfeifenden Eli — geprägt durch Anaphern, Wiederholungen und Parallelismen, die Chronik Diktion: "War der Michael im Bethaus, im brennenden Bethaus, hat die Flammen gebunden, hat den Jossele gerettet, den Dajan gerettet, den Jakob gerettet, aber der Eli ist tot " Hier der Volksliedton der schlichten Frömmigkeit — im Song von der Zwiebel, in den rhythmischen Sentenzen ("Es rühren sich die Messer in der Lade, es knirscht die große Schneiderschere"), und dort die Märchensprache der Rebbe, die Weise des Baalschem, dort die Sohar Weissagung, Arabesken der Prophetie, mystische Begriffe, Jakob Böhme Bilder.

Hier endlich, wir wollen auch das nicht vergessen, Grazie und Witz —" noch einen Korn", auch das sagt man bei Nelly Sachs — Anmut und Zärtlichkeit, ein wenig Zirkusakrobatik dabei, und andererseits die Exaktheit in der Beschreibung des Schreckens:" Mein Finger hat zum Spezialgebiet das Würgen, das Eindrücken des Kehlkopfs mit einer kleinen Wendung nach rechts " Genug der Zitate des "hier" und "dort". Was gezeigt werden sollte, hat sich ergeben: Die Spannweite einer poetischen Sprache wird sichtbar, die beinahe mühelos alle Räume und Zeiten, das Kleine und Große, den Schrecken und die Frömmigkeit umfaßt und sich, wie ich meine, doch in einer Form am mächtigsten entfaltet: in der Priamel,dann, wenn der langen Vorbereitung, einer beschwörenden Darlegung vielfacher Voraussetzung die Auflösung folgt — klar und unwiderlegbar, wie ein Schofarklang:"O du aus Ur,odu,odu, der du,o du oh Abraham, die Uhren aller Zeiten hast du auf Ewigkeit gestellt " Nelly Sachs: das ist die Stimme Elis, Gegenstimme in der Welt des Schreckens, die Stimme einer Schwester Hiobs, der einzigen vielleicht, die seinem schrecklichen Warum nicht Antwort, aber ein Ziel des Fragens zu zeigen vermöchte. Was Nelly Sachs von Israel sagte —" im Chor der anderen hast du gesungen, einen Ton höher oder einen Ton tiefer"— das heißt:unüberhörbar, ausgezeichnet unter allen; was sie von David sagte — er habe die Nachtherberge der Psalmen für die Wegwunden gebaut; was sie von Rut sagte, die ein zweitesmal, in Armut, die Lese hält dies alles gilt auch für sie. Ihre Verse sind wie Bojen in der Nacht und wie Signale inmitten des Schweigens. Verse, geschrieben in deutscher Sprache — ist ein Geschenk für unser Land auszudenken, das größer und unverdienter wäre als dies? Erst nach langen Jahren wird sich zeigen, ob wir, die Angehörigen meiner und der nächsten Generation, dieses Geschenks würdig waren und im Angesicht von Gedichten wie den Gebeten für den toten Bräutigam bestehen können oder nicht. Eines aber ist schon jetzt gewiß: keine Ehrung und kein Ansehen in der Gesellschaft werden uns helfen können, wenn wir vor diesen Versen versagen. Sie bestimmen, auch im Alltäglichen, auch in der Auseinandersetzung mit den Mördern von gestern oder ihren Verteidigern von heute und in der Auseinandersetzung mit den großen und den kleinen Globkes — sie bestimmen unseren Weg, und vor ihnen werden wir uns verantworten müssen.

Ich danke Ihnen, Nelly Sachs, und ich danke der schwedischen Akademie. Sie haben die Blicke wieder auf jene Symbiose gerichtet, die deutschjüdische Verschwisterung im Geist, der die Welt so viel verdankt. Sie begann, als ein Mann namens Moses Mendelssohn um Einlaß bittend an die Tore Berlins pochte — dafür, daß sie nicht endet, bürgen diese Gedichte, die dazu beitrugen, mit den Opfern auch die deutsche Sprache zu bewahren und sie, die Goethes Sprache, aber nicht die Sprache Hitlers ist, vor der Finsternis des VerStummens zu retten.