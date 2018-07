Kiesinger und seine Mannen aus Bonn haben die Börse aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und ihr mitten in der Flaute, die durch einen neuen Tiefststand der Aktienkurse gekennzeichnet war, wieder einen Hauch lang vermißten Optimismus eingeblasen. Die Vorlage des heiß umkämpften Bundeshaushalts hat die Börse von dem psychologischen Druck befreit. Nun braucht niemand mehr Steuererhöhungen zu befürchten. Zündfunken für die Aktienhausse waren vor allem der als Initialzündung für die Wirtschaft geplante Eventualetat von 2,5 Millionen Mark und die Abschreibungserleichterungen.

Die Bonner Konjunkturbelebungsmaßnahmen müßten, so meint die Börse, in absehbarer Zeit die Unternehmer wieder zu höheren Investitionen und größeren Bestellungen veranlassen. Dann könnten die Aufträge wieder reichlicher fließen und dem Trend sinkender Gewinne Einhalt gebieten. Außerdem wird die Bundesbank auf eine weitere Zinssenkung und Erhöhung der Liquidität hinarbeiten, wobei sie sich in bester internationaler Gesellschaft befindet, wie die Konferenz von Chequers zeigt. Gleichzeitig kann man wohl mit einer Mäßigung der Gewerkschaften bei neuen Lohnverhandlungen rechnen. Dies alles, das in dem Ausdruck „konzertierte Aktion“ zusammengefaßt wird, könnte der Wirtschaft wieder neuen Auftrieb geben.

Die Börse hat diese Hoffnung mit kräftigen Kurssteigerungen honoriert. Erstmals seit längerem beteiligte sich nicht nur die Berufsspekulation, sondern auch eine ganze Anzahl mutiger privater Anleger an den Aktienkäufen. Daß es dabei an der Börse teilweise sehr hektisch zuging und die Kurse nicht selten wie die Raketen kletterten, ist kein Wunder. Denn auf dieser Kursbasis, die noch nicht nennenswert über dem tiefsten Stand der letzten Jahre liegt, hat kaum jemand so billiges Material, das er jetzt schon zur Verfügung stellen kann. Also stößt die Nachfrage auf leere Märkte. Ob es weiter bergauf geht mit den Aktienkursen, hängt davon ab, wie viele Anschlußaufträge an die Börse kommen. Aber auch, wenn es in den nächsten Tagen wieder etwas ruhiger werden sollte, dürfte nach Ansicht der meisten Banken das Eis des Mißtrauens langsam dahinschmelzen.

Favoriten der „Kiesinger-Hausse“ waren vor allem die Elektrowerte AEG und Siemens. Beide Unternehmen werden sich in Kürze über neue Aufträge der Bahn und der Post aus dem Sofortprogramm Bonns freuen können. Auch Bauunternehmen werden von Bundesaufträgen, profitieren; daher sind die Kurse verschiedener Bauwerte schon kräftig gestiegen. Aber auch auf den meisten anderen Marktgebieten ging es aufwärts. Das gilt vor allem für die Maschinenbauwerte, die in den letzten Monaten besonders stark unter der Konjunkturflaute gelitten hatten. Sogar die Montane, die meist erst steigen, wenn die Hausse sich ihrem Ende nähert, sind diesmal mit von der Partie. Man kann nur hoffen, daß dies kein böses Omen ist. W. P.