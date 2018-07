Oft wird die Radarkette des amerikanischen Verteidigungssystems durch „Geistererscheinungen genarrt. Auf dem Bildschirm zeichnen sich plötzlich Lichtpunkte ab. Aber sie künden nicht von feindlichen Atomraketen oder Flugzeugen, sondern scheinbar von nichts Körperhaftem. Die Beobachter nannten sie daher „Engel“. Jetzt haben Wissenschaftler jedoch festgestellt, daß es sich dabei ganz einfach um Insekten handelt.

Drei ultraempfindliche Hochenergie-Radargeräte der Joint Air Force-NASA, von denen jedes einen Antennendurchmesser von 18 Metern besitzt, konzentrierten ihre Impulsstrahlen auf ein kleines Privatflugzeug. Der Pilot gab über Sprechfunk bekannt, daß er eine einzelne Honigbiene aus ihrem Spezialbehälter herauskatapultieren werde, und zehn Sekunden später tauchte diese Biene als Lichtpunkt auf den Bildschirmen der drei Radar-Riesen neben dem Lichtpunkt des Flugzeuges auf. 35 Minuten lang konnte das Insekt mit der Folgeautomatik eingepeilt werden.

Ähnliche Ortungserfolge erzielten Mr. Kenneth M. Glover, Dr. Kenneth R. Hardy und ihr Team am Meteorologischen Laboratorium der US Air Force in Bedford auch mit Libellen und Schmetterlingen. In jedem Falle konnte ein elektronisches Zeichengerät die Kurse der einzeln fliegenden Insekten auf eine Karte skizzieren.

Die Lichtpunkte der Insekten auf den Radarschirmen stimmen mit denen der „Engel“ genau überein. Indessen scheint sich aus der Lösung dieses Problems ein neuartiges Forschungsgebiet zu entwickeln: das Beobachten des Flugverhaltens und der Zugwege von Insekten.

Wie soll jedoch die Radarmannschaft erkennen können, um welche Insektenart es sich bei den erfaßten Punkten handelt? Bei Vögeln hat ein englischer Wissenschaftler dieses Problem jetzt gelöst.

An der Technischen Universität Loughborough besitzt Dr. Glenn W. Schaefer ein Radargerät mit so feinem Auflösungsvermögen, daß er damit einzeln ziehende Vögel bis zur Drosselgröße über zehn Kilometer weit verfolgen kann. Und mehr noch: An der Form des Lichtfleckes auf dem Bildschirm erkennt er auch, ob der Vogel lang und schmal oder kurz und dick ist, während die Polarisations-Charakteristik auf die Größe des Tieres schließen läßt.

Außerdem kann Schaefer mit einem an das Radargerät angeschlossenen Oszillographen den Flügelschlag sichtbar machen. Die Schlagfolge hat aber unter gleichen Voraussetzungen bei nahezu jeder Vogelgattung, in feineren Nuancen sogar bei jeder Vogelart eine charakteristische Geschwindigkeit. Vitus Dröscher