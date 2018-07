Silikon, der ideale Werkstoff für künstliche Organe

Von Erwin Lausch

Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, doch er atmet durch künstliche Lungen, schluckt seine Nahrung durch eine künstliche Speiseröhre und betrachtet die Landschaft durch eine künstliche Linse in seinem Auge. In seiner Brust pumpt ein künstliches Herz Blut durch künstliche Adern, während eine künstliche Niere in seiner Leibeshöhle ihn von giftigen Stoffwechselschlacken befreit.

Freilich: Die Zeit dieses monströs anmutenden Artgenossen ist noch nicht gekommen. Noch ist ungewiß, wann der erste Mensch derart umfangreichen Nutzen aus den Arbeiten von Medizinern und Technikern ziehen wird, die sich bemühen, immer neue Ersatzteile für menschliche Organe zu konstruieren. Der Mensch, den Ärzte mit einer Vielzahl künstlicher Organe ausgestattet haben, ist vorerst Utopie, und Utopie sind künstliche Lungen oder künstliche Nieren, die innerhalb des Körpers arbeiten.

Wirklichkeit hingegen sind künstliche Adern, künstliche Speiseröhren und künstliche Augenlinsen. Zehntausende leben bereits mit Kunstteilen, die sich komplikationslos in den menschlichen Organismus einfügen, nicht nur mit Adern, Speiseröhren und Augenlinsen, sondern auch mit einer Fülle anderer Ersatzstücke. Immerhin – in Sichtweite ist das künstliche Herz.

Schon vor Jahrtausenden versuchten Ärzte, Körperschäden mit fremden Materialien zu reparieren, zum Beispiel mit Holz, Elfenbein oder Knochen. Doch sofern es sich nicht um äußerlich angefügte Ersatzteile handelte, Beinprothesen etwa oder künstliche Nasen aus Wachs oder Gold, ergaben sich regelmäßig Schwierigkeiten.

Der Körper erwies sich als extrem feindliche Umgebung für fremde Substanzen. Sie werden durch Körperflüssigkeiten angegriffen und chemisch verändert. Vor allem aber lösen die fremden Materialien die natürlichen Abwehrkräfte aus, mit denen der Organismus auch Krankheitserreger bekämpft. Der Körper versucht sie abzukapseln und allmählich auszustoßen.