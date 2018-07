Inhalt Seite 1 — Mit Zuckerbrot und Peitsche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Die Regierung der Großen Koalition hat ihre erste Bewährungsprobe bestanden. Sie hat den Bundeshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und damit das vollbracht, worüber die Erhard-Regierung gestolpert ist. Sie verdient deshalb Respekt. Der Ausgleich des Haushaltes dürfte auch zu wachsendem Vertrauen in die Bonner Wirtschafts- und Finanzpolitik führen. Das ist die wichtigste Folge der Kabinettsbeschlüsse, zumal dem ersten Schritt auf dem Wege zur Vernunft weitere folgen sollen. Strauß und Schiller, das „starke Gespann“ der Regierung Kiesinger, wollen es daran nicht fehlen lassen. Strauß hat noch am gleichen Tage, an dem die Kabinettsbeschlüsse bekannt wurden, vor bayerischen Unternehmern ein Programm 67/11 angekündigt.

Darunter versteht er nach der notdürftigen Ordnung des Haushaltes 1967 vor allem eine mittelfristige Finanzplanung für die künftigen offene lichen Haushalte. Als Strauß den Haushaltsausgleich im einzelnen erläuterte, machte er immer wieder auf diese Planung aufmerksam, unter beifälligem Nicken des Wirtschaftsprofessors und -ministers Schiller. Eine solche Planung ist notwendig. Das zeigt nichts deutlicher als das verwirrende Bild, das der Etat 1967 bietet. Seit seiner Aufstellung ist er durch einen Ergänzungshaushalt, durch Steuererhöhungen und Ausgabekürzungen, und jetzt noch einmal durch ein ganzes Bukett von Kürzungen und schließlich durch den Eventualhaushalt geändert worden. Er erinnert deshalb sehr an einen geflickten Anzug, dem man außerdem deutlich ansieht, daß die Löcher nur notdürftig gestopft worden sind.

So wichtig diese Flickarbeit im Augenblick war und so erleichtert die Wirtschaft ist, daß sie erst einmal getan ist, der Flickenschneider Strauß muß sein finanzpolitisches Meisterstück erst noch liefern. Er muß einen Haushaltsanzug nach Maß anfertigen, und zwar nach dem Maß, das die Einnahmen bestimmen, dann erst kann man von einer soliden Finanzpolitik sprechen. Er darf sich aber nicht damit begnügen, den Forderungen des Tages zu entsprechen – nämlich das Defizit auszugleichen –, sondern er muß bei seinen Finanzplänen auch an morgen und übermorgen, denken, das heißt endlich Prioritäten setzen und die staatlichen Mittel dorthin lenken wo sie den größten Nutzen für die Zukunft versprechen.

Die Investitionsausgaben des Bundes sind bei der Durchforstung des Bundeshaushaltes fast ungeschmälert geblieben. Was beim Straßenbau, der Entwicklungshilfe (die meist zu Aufträgen für die deutsche Wirtschaft führt) und einigen Investitionshilfen für die Landwirtschaft (Aussiedlung und Wegebau) gestrichen wurde, kann der Eventualhaushalt mehr als ausgleichen. Der Etat 1967 entspricht jetzt, so gut es in der kurzen Zeit zu schaffen war, den Erwartungen des Sachverständigenrats der fünf Weisen und den berechtigten Wünschen von Bundesbankpräsident Blessing.

Das werden die von Kürzungen betroffenen Gruppen sicher nicht gern hören. Sie sollten aber eins bedenken: auch in ihrem Interesse liegt es, den Staatshaushalt den wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Sie profitieren von nichts mehr als von einer Wirtschaft, die auf gesunder Basis möglichst stetig wächst – auch wenn sie im Augenblick glauben, daß für sie nur die Peitsche blieb, während die Investitionen mit dem Zuckerbrot erhöhter Abschreibungen angereizt werden sollen.

Um die Investitionsbereitschaft anzuregen, können die Unternehmer bis zum 19. Oktober durch 10prozentige Abschreibungen mehr unversteuerte Gewinne, zur Finanzierung neuer Investitionsaufträge verwenden. In den nächsten neun Monaten lohnen also Aufträge zum Ausbau, der eigenen Produktionsanlagen mehr als danach. Wer glaubt, für seine vergrößerte oder auf andere Erzeugnisse umzustellende Produktion, auch Absatz zu finden, wird es sich schon ernsthaft überlegen, ob er diese Chance nicht nutzen sollte. Seine Investitionslust wird zusätzlich angeregt, wenn die Tarifpartner bei ihren Lohnvereinbarungen, den Wünschen Schillers folgend, für dieses Jahr kurz treten und so bei den Unternehmen den Spielraum zwischen Erträgen und Kosten vergrößern.