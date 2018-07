Von Hans-Albert Walter

Die Zahl der Arbeitslosen wächst, die der Stellenangebote in den Zeitungen sinkt, einige Zehntausend Gastarbeiter haben zu Weihnachten keine Rückfahrkarte nach Deutschland mehr gelöst. Ist die wirtschaftliche Stagnation für ein Buch wie

H. Günter Wallraff: „Wir brauchen Dich“ – Als Arbeiter in deutschen Industriebetrieben, mit einem Nachwort von Christian Geißler; Rütten + Loening Verlag, München; 156 S., 16,– DM

günstig, oder verliert seine Thematik, seine Argumentation angesichts der Krise an Bedeutung? Mir scheint, Wallraffs Feststellungen seien in der gegenwärtigen Situation vielleicht noch zutreffender als in Zeiten wirtschaftlicher Expansion. Seine Erfahrungen sind wohl während der Hochkonjunktur gesammelt worden, sie geben jedoch Aufschluß über Krisenunabhängiges: über das System.

Der dreiundzwanzigjährige Autor war, dem Klappentext zufolge, nach der Schulzeit Buchhändler, er hat Lyrik veröffentlicht und ist in Anthologien vertreten. In die Fabriken ging er mit dem Vorsatz, über seine Erlebnisse zu schreiben. Er hat am Fließband einer Autofirma, auf einer Werft, in einem Stahlrohrwerk, einem elektrotechnischen Betrieb und schließlich in der automatisierten Sinter-Anlage eines Stahlwerkes gearbeitet. Die Beschäftigungsdauer betrug, wie aus den Berichten geschlossen werden kann, jeweils mehrere Monate. Wallraff hat also nicht nur Betriebe besichtigt, nicht nur kurzfristig für ein, paar Tage hineingerochen; er war, um es im neudeutschen Jargon zu sagen, in den Produktionsvorgang eingegliedert, ein vollintegriertes Mitglied der Arbeitswelt, und man spürt genau, daß er an sich erfahren hat, was er da beschreibt. Gewiß sieht es in manchen Betrieben anders aus, gewiß ist manches, was da beschrieben wird, nicht repräsentativ; dennoch gibt das breite Spektrum – von der Werft bis zum Automobilfließband – dieser Darstellung eine beachtliche Autorität in der Sache.

Im allgemeinen weiß man kaum etwas von dieser Materie. Das erklärt die Bestürzung, die Wallraffs Reportagen beim Leser auslösen. Von soziologischen Untersuchungen über Arbeitsbedingungen, Betriebsklima, Berufsschäden nimmt nur ein kleiner Kreis von Spezialisten Kenntnis. Zudem sind solche Untersuchungen nicht selten auf Produktionsvorgänge, nicht auf die Arbeitenden abgestellt. Ihre Stimme dringt nicht durch, und aus ihrer Perspektive nehmen sich die Dinge auch anders aus.

Nun geht Wallraff aber gerade von der zwangsläufig subjektiven Position des Arbeitenden aus. Seine Berichte machen deutlich, daß die Betriebsorganisation eben nicht, wie freundliche Werkszeitungen wissen wollen, auf den Menschen ausgerichtet ist. Im Gegenteil wird der Mensch nach wie vor als bloßes Mittel in den Arbeitsprozeß eingespannt, er ist ein missing link, das (noch) fehlende Glied der Maschine. Mögen sich gegenüber den Tagen extrem kapitalistischer Auffassungen auch die Formen geändert haben (häufig haben sie sich übrigens nicht geändert), der Zweck ist geblieben: Nicht der arbeitende Mensch ist das Maß der Dinge, sondern der Nutzen. Der Mensch ist ein Produktionsfaktor, und von der „Schönheit der Arbeit“ wird man nichts finden: „Ich stumpfe bei der monotonen Arbeit immer mehr ab. Vielleicht ist das die Gewöhnung. Eingespannt in den Rhythmus der wechselnden Schichten, bin ich nur noch für die Arbeit da. Essen, trinken, schlafen zur Erhaltung der Arbeitskraft. Was darüber hinausreicht, ist Luxus, den man sich bei dieser Arbeit nicht oft leisten kann.“