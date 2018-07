Der Aufschrei des Bauernverbandes angesichts der jüngsten Kürzungen im Etat war zu erwarten. Er ist verständlich, weil Zusagen des früheren Bundeskanzlers nicht erfüllt werden. Andererseits müßte aber inzwischen auch bei Rehwinkel die Erkenntnis gereift sein, daß es von Kiesinger und seiner Regierung kein Willkürakt gegenüber den Bauern ist, wenn sie nicht alles einhalten können, was früher wider besseres Wissen versprochen wurde.

Daß diese Versprechungen überhaupt gegeben wurden, daran trägt im übrigen jener Edmund Rehwinkel ein gerüttelt Maß von Schuld, der jetzt dem Finanzminister einen Brief schrieb und darin die saloppe Formel „Trau-schau-wem?“ benutzt. In dieser Formel ist die ganze Linie der Politik des Verbandes und seines Präsidenten enthalten. Das Vertrauen zur Bundesregierung ist offenbar nur dann vorhanden, wenn den Bauern in jedem Jahr höhere Zuwendungen aus dem Steuersäckel zufließen.

Hier ist jetzt ein Wandel eingetreten und damit kann sich Rehwinkel offenbar nicht abfinden. Er wird sich aber damit abfinden müssen, will er nicht den letzten Rest des ohnehin zusammengeschmolzenen guten Willens im Parlament aufs Spiel setzen. Diese Gefahr ist um so größer, als sein Liebäugeln mit der NPD kaum geeignet ist, der Landwirtschaft Sympathien zu bescheren. Noch liegt kein Beweis dafür vor, daß es sich um ein abgekartetes Spiel handelt. Wenn das der Fall sein sollte, dann gäbe es nur eine Antwort: „Trau – schau – Rehwinkel?“

j.e.