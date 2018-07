Als Junge baute er einmal ein großes Fliegenhaus, aus Ton, ein Haus nach dem Vorbild wirklicher Häuser: mit Zimmern und Kammern, mit Fenstern, Kaminen und Treppen. Als es fertig war, fing er unermüdlich Fliegen, um sie darin wohnen zu lassen. Er malte sich aus, wie glücklich sie in ihrem Haus sein müßten, wie geborgen und sicher vor der feindlichen Welt. Es war eine Vorstellung von Glück und Glückseligkeit, wie sie vielen Kindern kommen mag, doch hatte sie in seinem Fall etwas Besonderes, nämlich daß sie bei ihm ein Leben lang vorhielt.

Freilich handelte es sich in seinem späteren Leben nicht mehr um Fliegen, die er glücklich wissen wollte (wenngleich auch der Mann noch eine ausgeprägte Liebe zur Kleintierwelt hatte: er hielt sich Mäuse, eine Kreuzspinne, Laubfrösche, einen Kanarienvogel, ein Eichhörnchen), sondern um Menschen ging es später, die allerdings nicht in der Realität, aber doch in der Phantasie und in seinen Werken existierten. Auch sie ließ er im kleinen, abgegrenzten Bereich, in der Idylle, glücklich sein; er stellte sie dar als stillvergnügte Helden des Alltags, als fröhliche Lebenskünstler.

Das Vorbild seiner glücklichen Gestalten wir eigentlich er selber. Da war es indessen nicht mehr nur Traum, denn bei den finanziellen Schwierigkeiten, in denen er als junger Menseh steckte, bedeutete es schon eine beachtliche Leistung, einigermaßen bei Laune zu bleiben. Immer ist es ihm auch nicht gelungen. Als Student der Theologie – weil die Mutter kein Geld hatte (der Vater war schon gestorben), wurden ihm die Studiengebühren erlassen – war er zeitweise recht verbittert. Anfangs ärgerte er sich nur über das Promenadenstutzertum, das an jener Universität vorherrschte, und um seinen Protest allen deutlich zu machen, trug er sein Haar lang und ungebunden und ging mit bloßem Hals durch die Straßen, wodurch er zu einem öffentlichen Ärgernis wurde.

Doch tat das seiner Fröhlichkeit keinen Abbruch. Das änderte sich erst, als ihm trotz größter Sparsamkeit die Schulden über den Kopf wuchsen. Er geriet schließlich in solche Not, daß er als einzigen Ausweg nur noch die Flucht sah. Unter anderem Namen und, um nicht erkannt zu werden, mit wieder normaler Haarfrisur, verließ er heimlich die Stadt und kehrte zurück zu seiner Mutter, die sich und seine vier jüngeren Brüder, aus denen nichts Rechtes werden wollte, notdürftig durch unentwegtes Arbeiten am Spinnrad ernährte. Um die Notlage der Familie nicht noch mehr zu vergrößern, nahm er eine Stelle aus Hauslehrer an. Zehn Jahre lang unterrichtete er Kinder der Umgebung.

Nebenher aber ließ er seinen Träumen freien Lauf, das heißt: er schrieb, und dies bald mit so großem Erfolg, daß der 33jährige sich als den meistgelesenen Schriftsteller in Deutschland bezeichnen konnte. Seine Träume waren also auch die geheimen Träume der anderen. Besonders der Frauen.

Viele Frauen interessierten sich bald nicht mehr nur für seine Gestalten, sondern für ihn selber. Auffallend viele verliebten sich in ihn, und mehrmals wurde ihm sogar von Verheirateten das Angebot gemacht, sich scheiden zu lassen und mit ihm eine neue Ehe einzugehen. Eine, die ihm nachreiste, als er in eine andere Stadt zog, brachte ihn so weit, daß er ihr die Ehe versprach; doch nahm er das Versprechen fünf Wochen darauf wieder zurück.

Was ihn grundsätzlich störte, war, sich für eine einzige entscheiden zu sollen. Er konnte nicht nur eine Frau lieben, nicht nur ein einziges Mädchen – er liebte alle, weil er sie alle idealisierte und dabei die Wirklichkeit außer acht ließ. Dennoch wollte er schließlich heiraten, und der 36jährige verlobte sich mit einer zehn Jahre jüngeren Gutsbesitzerstochter. Doch schon nach wenigen Monaten wurde die Verlobung wieder gelöst. Ein Jahr danach heiratete er ein junges Mädchen. Auch diesmal war der Antrag nicht von ihm ausgegangen. Auf einer Gesellschaft war das junge Mädchen seine Tischdame gewesen; zwei Tage darauf schrieb sie ihm, daß sie in demütiger Liebe zu ihm aufblicke – er habe in ihr alles Gute, das eingeschlummert gewesen sei, zu neuem Leben erweckt.