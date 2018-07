Die nordrhein-westfälische Landesregierung will sich bemühen, notwendige Zechenstilllegungen so zu strecken, daß sie nicht mit dem Tief des Konjunkturrückschlages zusammenfallen. Diese Absicht äußerte der Wirtschaftsminister des Kohlenlandes Bruno Gleitze. So richtig diese Absicht im Augenblick auch sein mag, sie zeigt deutlich, welche Fehler die Energiepolitik in der Vergangenheit gemacht hat.

Noch vor einem Jahr hätte es kaum Schwierigkeiten bereitet, durch Zechenschließungen freigesetzte Bergarbeiter an anderer Stelle wieder in den Produktionsprozeß einzugliedern. Heute ist das nicht mehr so einfach.

Vor einigen Jahren war auch noch genügend Geld in den Staatskassen, um bei den notwendigen Stillegungen durch Finanzhilfen den Übergang zu erleichtern und soziale Härten zu mildern. Heute fehlt das Geld, nicht zuletzt deshalb, weil der Haushalt durch die Überfülle der Subventionsmaßnahmen ruiniert wurde. Anpassungsprozesse, die zu lange künstlich hinausgezögert werden, führen nur zu höheren Kosten und plötzlichen, für alle Beteiligten schmerzhaften Veränderungen. Das hat man an der Ruhr lange nicht wahrhaben wollen. ju