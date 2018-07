Interessant in der Kunst sind immer die Anfänge. Nach dem Anfang kommt schon das Ende.

Pablo Picasso

Günter Eich 60

Er begann in den dreißiger Jahren Naturlyrik zu schreiben; er übte sich schon damals in einer Form, deren bedeutendster Repräsentant er zwei Jahrzehnte später werden sollte: dem dichterischen Hörspiel; er machte in den Jahren nach 1945 gründlich Inventur – Inventur der Sprache und der menschlichen Reduzierung, die sie ausdrückte; er schrieb Gedichte, die bis zur Unverständlichkeit spröde und knapp waren; er erkundete das Wechselspiel von Traum und Wirklichkeit; er definierte Dichten als die Übersetzung aus einer Sprache, in der Wort und Ding zusammenfallen und deren Urtext uns fehlt; er hat sich dem literarischen Betrieb ferngehalten wie nur wenige Schriftsteller seines Alters. Am 1. Februar wurde Günter Eich sechzig Jahre alt.

Majakowskij-Auswahl

Im Ost-Berliner Verlag „Volk und Welt“ erschien der erste Band der bisher gründlichsten Ausgabe Majakowskijscher Werke. Den (von dem Wiener Schriftsteller Hugo Huppert nachgedichteten und von Leonhard Kossuth ausgewählten) Gedichten sollen vier weitere Bände mit Stücken und Szenarien, Prosa und ausgewählter Publizistik folgen, alle mit Faksimiles und Photos und wissenschaftlichen Anmerkungen ausgestattet.

Karl Holzamers Befehl

Am 20. Januar sollte im Zweiten Fernsehen in der Sendereihe „Das größte Theater der Welt“ das Fernsehspiel „Der Befehl“ von Fritz Hochwälder ausgestrahlt werden, eine Gemeinschaftsproduktion des österreichischen, Schweizer und Zweiten Deutschen Fernsehens. Das Spiel, dessen Thema Wiener Nazi-Vergangenheit ist, wurde für die Bundesrepublik zwei Tage vorher abgesetzt. Ein paar Tage später wurde das Spiel in Mainz einigen Journalisten vorgeführt, und es wurde versucht, die Absetzung zu begründen. Es stellte sich heraus, daß der Fernsehspiel-Abteilungsleiter Gerhard Prager schon vom Drehbuch nicht überzeugt war. Warum dann also co-produzieren? Professor Holzamer hatte sehr ehrenwerte ästhetische Bedenken in die Waagschale zu werfen: durch unzureichende Regie sei das Thema verharmlost worden. Vor allem aber hatte er für seinen Absetzungsbefehl politischpsychologische Gründe: es bestehe die Gefahr von Fehldeutungen – daß nämlich der geschilderte Prozeß der Selbstreinigung eines österreichischen Inspektors der Glaubwürdigkeit entbehre. Das nun ist ein merkwürdiges Argument. Wenn man sich in der Sache sicher ist, sollte man das Risiko möglicher Fehldeutungen nicht scheuen.