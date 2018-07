Montag, 30. Januar, 22.55 Uhr, 1. Programm: „Jimmy Orpheus“ von Roland Klick (und andere Sendungen)

Die berühmte Büchnersche Sentenz (Einander kennen? Wir müßten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren) scheint auch heute noch gültig zu sein. Wir wissen wenig voneinander, weder die Wissenschaft noch die Literatur hat, von ein paar Ausnahmen abgesehen, plausible Modelle entwickelt, an deren Beispiel sich aufzeigen läßt, wie hier gedacht und dort empfunden, da gesprochen, da geschwiegen wird.

Was denkt die Sekretärin, wenn sie am Freitag um fünf ihr angenehmes Bürozimmer abschließt und sich anschickt, ein trostloses Wochenende als möbliertes Fräulein zu beginnen? Was denkt der Unständige, der Mann mit dem großen Durst, den kleinen Kindern und den vielen Abzahlungsschulden? Spricht er zu Hause, erinnert sich, plant? Hat er Angst, denkt an Gott, denkt an gar nichts, döst vor sich hin? Und das Mädchen aus der Provinz, das alte Ehepaar? (Ich geh schon. – Stell die Ohrentropfen raus. – Nein, nur die eine noch. – Nacht.)

Am 26., 27. und 28. Januar wurde von der ARD versucht, eine Antwort auf diese Fragen zu geben. Drei Schriftsteller, Fichte, von der Grün und Kirsch, beschrieben drei Arbeitsplätze; der Regisseur Roland Klick vertiefte sich, Jimmy Orpheus hieß der Fernsehfilm, in die Mentalität eines leichten Mädchens und eines Hafenarbeiters. Kees Brusse schließlich ließ zwölf junge Menschen über ihr Leben erzählen. Dokumentation und Spiel ergänzten einander, und wieder einmal zeigte es sich, daß das Leben phantastischer und absurder, bizarrer und aspektreicher ist, als die meisten Schriftsteller glauben.

Nicht Kameraspiele, Trickaufnahmen und kühne Montagen, sondern schlichte Notizen, Geständnisse in Nebensätzen, reale Zeugenaussagen in eigener Sache, dazu Photographien von Balkons, Destillen und Rolltreppen, von Ascheimermännern und spielenden Kindern, gaben diesen Sendungen ihren poetischen Glanz. Statt der Filmutensilien, der Kanülen und blitzenden Zangen aus dem OP, sah man Expeller und Klatschen für Zuckersäcke, Zampelbütelgeräte, Freßpakete, Velveta und die gute Voss, Buddeln und Tickets.

Der Slang der Hafenarbeiter, Beispiel einer Berufssprache, gewann Anschaulichkeit, Fichte folgte der Spur eines Unständigen von fünf bis um fünf, Max von der Grün zergliederte die Seele eines Mannes (früher Kumpel, hat die Blechmarke gegen die Monotonie eingetauscht), der Stunde um Stunde, ewig müde, die Apparatur seines Warte- und Leitstands betrachtet; die Jugendlichen (Menschen von morgen) sprachen von Heimerziehung, Familienleben und sexuellem Erleben; ein Millionärstöchterlein erging sich über die Virginität wie über eine Pfandbriefanleihe, der Beatle pries hautnahes Tanzen, ein Jazzfan lobte die Milch („vom Alkohol bekommt man nur Pickel“) – und der Betrachter am Bildschirm gesteht, daß ihm kein soziologischer Traktat und keine Erzählung bisher jene Einsichten vermittelt haben, die er beim Anschaun der Fichteschen und von der Grünschen Berichte (wie spielten hier die Requisiten der Arbeitswelt mit!) und beim Durchdenken der Zeugenaussagen, vor dem Tribunal der Kameras, gewann.

Er verschweigt aber auch nicht, daß gerade die Befragung der Jugendlichen sich noch sehr viel überzeugender dargestellt hätte, wenn die Regie, auf Stilisierung, Typisierung, Entsprechungs- und Kontrastspiele weitgehend verzichtend, die Protokolle roher und blockartiger belassen hätte. Das Ganze war zu einheitlich und zu poliert; die Arbeit am Schneidetisch – zwölf Interviews zerschnipselt, aus dem Nacheinander ein Zugleich, aus Monologen einen Reigen gemacht – wurde zu sichtbar, der Film, pointenreich und verfremdend, war zu sehr „Drama“ mit Introitus und (schlechtem) Finale und zu wenig sachlicher Report.

Und dennoch, ein kühner und erregender Versuch, der Aufschluß über uns gibt und über die Gesellschaft, in der wir leben; ein Experiment, das wiederholt werden sollte, bald schon mit anderen Zeugen, und in fünf Jahren wieder mit den gleichen Personen, mit dem Beatnik, der dann schon recht alt ist, mit dem Mädchen, das Liebe für Geld schenkt (wer weiß, vielleicht hat sie inzwischen den Vertreter aus Bargteheide oder Husum gefunden, dem sie treu bleiben wird), wieder mit dem Reitpferd-Prinzeßchen, das dann immer noch, beim großen Marx, vor alle Gegenstände dieser Welt ein Possessivprogramm setzt: mein Pferd, mein Auto, mein Papi... Momos