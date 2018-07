F. R., Düsseldorf

Der Bedarf an Skatkarten, Mühle- und Schachspielen ist in den nordrhein-westfälischen Strafanstalten in den letzten Monaten sprunghaft gestiegen. Strafgefangene, die normalerweise arbeiten, sitzen in ihren Zellen und spielen Skat. Dazu tönt aus der Rundfunkgemeinschaftsanlage Unterhaltungsmusik. Die Skatspieler – sind arbeitslos.

Bis zum Sommer des vergangenen Jahres herrschte in den zweiundzwanzig nordrheinwestfälischen Strafanstalten und den vierzig Gerichtsgefängnissen Hochkonjunktur. Den zahlreichen Bitten von Firmen aller Art um Arbeitskräfte konnte bei weitem nicht immer nachgekommen werden. Achtundvierzig Stunden in der Woche ging es in den meisten Gefängnissen zu wie in einer Fabrik. Ein Teil der Häftlinge war in ihren Zellen mit Heimarbeit beschäftigt. Sicherheitsnadeln wurden in Dosen verpackt, Büchsen etikettiert oder Gardinenrollen eingeöst. In den anstaltseigenen Werkstätten wurde vor allem der Bedarf der Justizbehörden gedeckt: Fast alle Beamten in den Justizbehörden Nordrhein-Westfalens sitzen an Schreibtischen, die von Gefangenen hergestellt wurden.

Auch außerhalb der Mauern waren die Gefängnisinsassen gerngesehene Arbeitskräfte. Außenkommandos arbeiteten in Steinbrüchen, in Ziegeleien, im Straßenbau oder in Industriefirmen, von zivilen Kräften angelernt und unter Aufsicht von Strafvollzugsbeamten.

Mit Ausnahme der Untersuchungsgefangenen und derjenigen Strafgefangenen, die nur „einfache Haft“ verbüßen, wie beispielsweise die meisten Verkehrssünder, sind alle Insassen von Strafanstalten zur Arbeitsleistung verpflichtet, soweit es ihre Gesundheit zuläßt. Einen Anspruch auf gerechten „Arbeitslohn“ haben die Strafgefangenen bisher nicht. Sie erhalten lediglich eine „Arbeitsbelohnung“, die je Tag zwischen 50 Pfennig und einer Mark liegt. Wer schnell und gut arbeitet, kann eine „Leistungsbelohnung“ von zwanzig Mark im Monat erhalten.

Im Etat des Düsseldorfer Justizministeriums ist der Ertrag der Häftlingsarbeit ein ansehnlicher Posten. 56 Millionen Mark betrug er im letzten Jahr. Denn die Firmen, die Häftlinge beschäftigen, zahlen an die Justiz – im Rahmen besonderer Vereinbarungen – den Tariflöhnen angenäherte Sätze. Zu den oft geäußerten Vorwürfen, die Justiz mache mit der Arbeitskraft der Häftlinge ein gutes Geschäft, erklärt der Ministerialrat Dr. Reinemund: „Natürlich machen wir auf diese Weise einen Überschuß. Aber die 56 Millionen Einnahmen aus Häftlingsarbeit decken 50 Prozent des Etats für die Haftanstalten. Zahlten wir das Geld aus, müßte der Steuerzahler die fehlenden 50 Millionen für den Unterhalt der Gefängnisse aufbringen.“ 1967 wird diese Einnahmequelle freilich – bedingt durch die Arbeitslosigkeit in den Anstalten – ohnehin nicht mehr so reichlich fließen. Von den 13 474 arbeitsfähigen Strafgefangenen in nordrheinwestfälischen Anstalten waren am 31. Dezember 1966 bereits 1735, das sind 12,9 Prozent, arbeitslos. Inzwischen ist der Anteil auf 20 Prozent gestiegen. Ehe ein Auftraggeber seine freien Arbeitskräfte entläßt oder Kurzarbeit einführt, kündigt er die Gefangenenarbeit.

Die Arbeitslosigkeit in den Haftanstalten berührt die Finanzen der Justiz freilich nur am Rande. Aber die Beamten machen sich vor allem über die Sicherheit und Ordnung in den Gefängnissen Gedanken. „Die Anstalten sind doch alle überfüllt. Jetzt sitzen drei Mann, die bisher acht Stunden gearbeitet haben, den ganzen Tag in einer viel zu kleinen Zelle. Das wirkt nicht erzieherisch und bessernd.“ Die Aufsässigkeit gegenüber den Aufsichtsbeamten nimmt zu. Die ausgleichenden Maßnahmen der Gefängnisleitungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine zweite Freistunde an der frischen Luft wurde eingeführt, Filme werden häufiger gezeigt, und es darf auch tagsüber gelesen werden. „Aber nicht jeder will lesen, und die Literatur, die wir haben, liegt vielen nicht. Unser Angebot entspricht dem einer Volksbücherei. Kriminalromane fehlen da natürlich.“