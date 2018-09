Inhalt Seite 1 — Nur eine Atempause für Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Becker

Die deutschen Befürchtungen, daß die Amerikaner schon in diesem Jahr mit dem Abzug von Truppen beginnen könnten, sind weitgehend verflogen. Während bis vor kurzem die amerikanischen Truppenstärke ganz unverhüllt von Bonner Devisenausgleichzahlen abhängig gemacht wurde, hat die deutsche Zahlungsunfähigkeit den Pressionen der USA die Spitze abgebrochen.

Gegenüber Bundesaußenminister Brandt gab sich Washington wegen der Bonner Finanznöte nicht mehr so zugeknöpft wie noch während Erhards Amerika-Besuch, dessen Mißerfolg den Sturz des Kanzlers so rapide beschleunigt hatte. Einstweilen jedenfalls bleiben uns die amerikanischen Divisionen in ihrer bisherigen Stärke wahrscheinlich erhalten, ohne daß wir den vollen Devisenausgleich leisten müssen.

Freilich steht dahin, ob dies vorwiegend aus größerer Rücksichtnahme gegenüber dem deutschen Verbündeten und seiner schwindenden finanziellen Leistungskraft geschieht oder ob nicht vielmehr eine vom Pentagon angestellte Analyse der weltpolitischen Veränderungen und der militärischen Situation Westeuropas den Ausschlag gibt. In dieser Analyse bezeichnet McNamara Westeuropa als die wichtigste Staatengruppe, mit der die Vereinigten Staaten eng und zwangsläufig verbunden sind. Eine Verringerung der konventionellen Schlagkraft der USA lehnt McNamara ab, weil die sowjetischen Streitkräfte in Europa verstärkt worden sind – eine Behauptung, die im Widerspruch zu spekulativen Berichten über russische Truppenverlegungen nach Asien steht – und der Fortgang der Entspannungspolitik erst abgewartet werden soll.

Washington bemüht sich sogar weiterhin, durch Aufträge an die englische Industrie den erwarteten britischen Beschluß zur Verminderung der Rheinarmee hinauszuzögern, weil ein solcher Abzug wahrscheinlich die inneramerikanische Stimmung für eine Rückverlegung von US-Divisionen noch verstärken würde. Doch wäre es eine Illusion zu glauben, wir könnten die militärische Anwesenheit Amerikas, auf welchen Umfang sie auch zurückgehen mag, ohne eigene Finanzopfer sichern.

Bonn erhält nur eine Atempause – mehr nicht. Der Zusammenhang zwischen militärischer Präsenz und deutschen Devisenausgleichszahlungen bleibt unauflösbar. Das wird sich schon in wenigen Tagen bestätigen, wenn in London die deutsch-amerikanisch-britischen Dreiergespräche über militärische Planung und finanzielle Lastenverteilung im Bündnis wieder aufgenommen werden.

Erst dann wird sich auch erweisen, wieviel Botschafter Duckwitz in diesen Verhandlungen noch vom Bonner Kabinettsbeschluß zu retten vermag, nach dem zwar bis Ende Juni das deutsch-amerikanische Offsetabkommen (bis auf einen Rest von 125 Millionen Mark) erfüllt wird, anschließend jedoch eine zahlungsfreie Pause von anderthalb Jahren angestrebt werden soll. Auf Grund bisheriger und geplanter Überweisungen an Washington werden dort bis Mitte des Jahres annähernd vier Milliarden Mark angehäuft sein, ohne daß hierfür auch deutsche Rüstungsaufträge vergeben werden können.