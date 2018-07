Wenige Tage nach seinem Herzanfall hatte sich der Patient in der Infarktstation des Bostoner Peter-Bent-Brigham-Hospitals schon wieder gut erholt. Nun setzte sich ein automatisches Magnetbandgerät in Bewegung und registrierte die Herzaktionsströme des Genesenden, sein Elektrokardiogramm (EKG). Die Pulsfrequenz war ein wenig unter die Norm gefallen. Diese Herzverlangsamung (Bradykardie) galt bislang allgemein als harmlose Komplikation – nicht so in dem Bostoner Krankenhaus. Die Schwester, die in dem Kontrollraum an verschiedenen Monitoren den Zustand ihrer Patienten beobachtete, schlug Alarm. Sofort war der Arzt am Krankenbett und beschleunigte mit Medikamenten den Puls des Patienten wieder auf normale Werte.

Mit der sofortigen Regulierung auch unscheinbarer Herzrhythmusstörungen können die Bostoner Ärzte jetzt viele Patienten retten, die bislang zum Herztod verurteilt waren. Professor Bernard Lown, Chef der Infarktstation des Brigham Hospitals, übertreibt kaum, wenn er diese Erfahrung des von ihm geleiteten Forscherteams als wichtigsten Fortschritt in der Behandlung von Herzanfällen während des letzten halben Jahrhunderts bezeichnet. Das „Journal of the American Medical Association“ publizierte Lowns aufsehenerregenden Erfolgsbericht in der Ausgabe vom 16. Januar.

„Jahr um Jahr fordert der Herzinfarkt mehr Opfer als irgendeine andere Krankheit“, schreibt Lown. „Trotz der beeindruckenden Fortschritte der Herzmedizin ist die Sterblichkeit nach Herzkranzgefäßerkrankungen seit 30 Jahren nicht gesunken. 40 Prozent der Toten fallen einer elektrischen Katastrophe im Brustkorb zum Opfer: Der Herzrhythmus gerät völlig durcheinander, artet schließlich in ein Flattern und Flimmern aus und läßt den Kreislauf zusammenbrechen.“ Von den 130 Infarktpatienten hingegen, die Lown im Bostoner Bent-Brigham-Hospital während des Jahres 1965 behandelte, starb kein einziger an dieser „absoluten Arrhythmie“.

Lown erklärt: Alle modernen Herzkliniken warten mit ihren Maßnahmen ab, bis es zu spät ist. Erst wenn die Katastrophe – das Kammerflimmern – eingetreten ist, versuchen sie mit großem technischen Aufwand, den Herzschlag wieder zu normalisieren; die Überlebensaussichten sind dann jedoch nur noch minimal. Der Bostoner Mediziner hält es für einen fatalen Irrtum, die Rhythmusstörung als plötzliches Ereignis anzusehen, das aus heiterem Himmel den scheinbar genesenen Infarktpatienten trifft. Ein solcher Tod kommt keinesfalls ohne Warnung, sagt er; lange vorher kündigen ihn unscheinbare, bisher als harmlos verkannte Rhythmusstörungen an. Lown normalisiert diese Störungen sofort, und damit konnte er das gefürchtete Kammerflimmern tatsächlich aus seiner Klinik verbannen.

Drei Arten von Rhythmusstörungen sind es, die das Personal in der Bostoner Infarktstation jetzt sofort zum Eingreifen veranlassen: Die ventrikuläre Extrasystole – Herzschläge außer der Reihe, die sich dem normalen Puls überlagern; die Bradykardie – Herzverlangsamung; und der atrioventrikuläre Block – eine Störung der Reizleitung zwischen Vorhof und Herzkammer, wodurch der Gleichtakt der Pulsationen in den verschiedenen Teilen des Herzens beeinträchtigt wird. In allen diesen Fällen können Medikamente oder andere therapeutische Maßnahmen den normalen Puls wieder herstellen.

Eine ständige Überwachung der Infarktpatienten durch elektronische Monitore hält Lown für unerläßlich. Dazu kommen verschiedene Tests, durch die das Risiko einer Rhythmusstörung bestimmt werden kann. Nur vier Betten beherbergt die Infarktstation des Bent-Brigham-Hospitals in Boston; für jeden Patienten steht ein eigenes Zimmer zur Verfügung. Im zentralen Kontrollraum kann die Schwester auf mehreren Anzeigegeräten Puls und EKG aller Kranken beobachten. Ständig sind Automaten wachsam, die bei kritischen Zuständen Alarm schlagen.

Die schwächende Bettruhe schränken die Bostoner Ärzte auf ein Mindestmaß ein. Schon nach 24 Stunden setzen sie den Kranken in einen Sessel, falls sein Blutdruck nicht allzu niedrig ist. Großen Wert legen sie auch auf eine angenehme und Vertrauen erweckende Umgebung: Das seelische Gleichgewicht, so fanden sie, ist für die Genesung wesentlich. Peter Roese