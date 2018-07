H. R., Berlin

Der Saal war voll, das Licht war spärlich, und wer nicht genehm war, der wurde vor die Tür gesetzt. Rund achtzig Westberliner Schüler hatten sich in der senatseigenen Jugendklubbaracke „Ca Ira“ versammelt, um eine unabhängige Schülerorganisation zu gründen, die ähnlich einer Gewerkschaft ihre Interessen besser vertreten soll, als die alte Schülermitverwaltung (SMV).

„Bild“ hatte bereits Alarm geschlagen: „Jetzt will Schüler-Clique Lehrer in die Knie zwingen“, „Ein neues Pflänzchen blüht uns ins Haus, hoffentlich geht es bald ein.“ Anlaß der Empörung waren Flugblätter, mit denen die Schüler Mitte Januar zu ihrer Gründungsversammlung aufgerufen hatten. Dort war von Beispielen schulmeisterlicher Praktiken zu lesen, die künftig nicht mehr geduldet werden sollten. Da war die Rede von dem Schüler, „der wegen seiner längeren Haare von den Lehrern Strolch geschimpft wurde“. Ein anderer hatte die Wahl, sich prügeln zu lassen oder die Schule zu wechseln. Weil eine interne Theateraufführung einen Tertianer zum Lachen reizte, mußte er die Schule verlassen. „Disziplinarstrafen haben nichts mehr mit der Vermittlung von Lehrstoff fen zu tun“, heißt es in dem Flugblatt. „Die SMV ist nicht in der Lage, unsere Interessen zu wahren. Wir müssen uns zusammenschließen!“

Der Berliner Schulsenator Carl Heinz Evers war überraschend auf der Gründungsversammlung erschienen, um seine Solidarität mit den an „autoritären Prügellehrern“ (Evers) leidenden Schülern zu bezeugen. Er gab aber zu bedenken, wie wenig die geplante Organisation dazu angetan sei, den progressiven Berliner Schulgesetzen zum Durchbruch in die schulische Wirklichkeit zu verhelfen.

Den wahren Weg sah der Schulsenator in dem Eintritt der Rebellen in die Schülermitverwaltung, um dann über das Berliner Schülerparlament autoritären Tendenzen um so wirksamer entgegenzutreten. Außerparlamentarische Opposition, erklärte er den Schülern, entspräche nicht den demokratischen Spielregeln.

Die Schüler dachten aber anders, und Peter Brandt, Unterprimaner und ältester Sohn des Außenministers, wußte die Ablehnung des Senator-Tips auch rational zu begründen. Er sieht in der SMV ein Instrument, das im besten Fall demokratische Sandkastenspiele erlaubt. Es gelte aber, eine wirkliche Interessenvertretung. zu schaffen, die auf Repressalien effektiv reagieren könne. Peter Brandt: „Da nützt auch der beste Vertrauenslehrer nichts, schließlich können seine Interessen niemals die der Schülerschaft sein.“

Die meisten der Teilnehmer sahen das ein, und als man zur Abstimmung schritt, leisteten mehr als drei Viertel von ihnen die Unterschrift zur „Unabhängigen Schülergemeinschaft“ (USG). Attraktivster Punkt ihres Programms ist eine Kartei, in der „alle Fälle von Autoritätsmißbrauch gesammelt werden sollen, um die Demokratisierung der Schule voranzutreiben“. Die Forderungen der Schüler-Gewerkschafter reichen von dem Verlangen nach Abschaffung jeglicher Zensur bei Schülerzeitungen bis zur Einrichtung einer umfassenden Sexualaufklärung – nicht nur in der Oberstufe.

Peter Brandt und Schul-Genossen wollen ihre Forderungen mit Demonstrationen an die Öffentlichkeit bringen. In ihren Kampfmitteln sind sie nicht kleinlich. Als letzte Möglichkeit steht der Generalstreik auf ihrem Repertoire.