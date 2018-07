Von Ruth Herrmann

Nicht Soldaten vor Schilderhäuschen bewachen das Tor der Friedrich-Ebert-Kaserne in Hamburg-Osdorf. Biedere ältere Männer der Wach- und Schließgesellschaft tun in einem Pförtnerhäuschen Dienst. Das genügt. Denn hier werden nur geistige Waffen bewacht. In der Kaserne, befindet sich die Logistik-Schule der Bundeswehr. Logistik ist laut Lexikon: „Die aus dem Französischen übernommene Bezeichnung für die Versorgung der Truppe, umfaßt Nachschub, Abschub und Transport, also alles, was nicht unter Strategie und Taktik fällt...“

An diesem Abend handelt es sich um geistigen Nachschub, um das, was jetzt Innere Führung genannt wird. Oberstleutnant Dedo v. Krosigk, Chef der IV. Inspektion, will ihn hundert Fahnenjunkern in einer Form liefern, die Experiment und Wagnis ist. Er hält einen dreistündigen, von Filmdokumenten illustrierten Vortrag über das Thema „Wie ich das Dritte Reich erlebte.“

Der Offizier, Jahrgang 1913, Soldat seit 1935, der im Kriege an allen Fronten war, hält sich streng an sein Thema. Er verfällt nicht in den Fehler, unter Gesichtspunkten von heute darzustellen, was er damals dachte und tat, nicht dachte oder nicht tat. Er packt Seinen Tornister voller Erinnerungen vor den zwanzig- bis dreiundzwanzigjährigen Zuhörern einfach aus. Er erzählt.

„So was hat es bei uns noch nicht gegeben,“ sagt einer der Fahnenjunker, „sonst wird einem doch immerfort klar gemacht, daß jeder schon immer dagegen war.“

Von Krosigk, alles andere als ein ehemaliger oder gar ein neuer Nazi, ebensowenig aber ehemals Widerstandskämpfer, überläßt es den künftigen Offizieren, seine Haltung im „Dritten Reich“ zu achten oder zu verachten. Die Fahnenjunker sind heute so alt wie ihr Chef damals war. Übrigens: genießt er offensichtlich ihre Anerkennung, ja Zuneigung. Er ist ehrlich, und das bewundern sie. Die Bewunderung gilt ganz offensichtlich mehr seiner Ehrlichkeit als seinen Idealen, die er unversehrt aus jener Zeit hinübergerettet hat, wo Patriotismus und Krieg sich noch ohne moralische Konflikte mit christlicher Frömmigkeit verbinden ließen.

Krosigk sah damals – oder mindestens spürte er damals –, daß er sich als Soldat in einer Konfliktsituation befand, denn da war immer ein „Doppeltes“: „Dieses Doppelte immer, auf der einen Seite der Stolz, auch auf den eigenen Erfolg, die eigene Kompanie, und auf der anderen Seite wenn man dann etwas hörte – man erlebte ja nichts, aber „man hörte davon. Es wir immer sehr schwer, das zusammenzukriegen. Darum war man dann eigentlich ganz froh, wenn man im Dienst aufgehen konnte und von dem anderen wenig hörte.“