Von Ruth Hertmann

Wer reichlich kosmetische Artikel anwendet, setzt sich hierzulande immer noch dem Verdacht aus, mit unechten Mitteln – besonders auf die Männer – wirken zu wollen, anstatt echt und deutsch durch Natürlichkeit und „unverbildete“ Persönlichkeit zu wirken. Die schlichte deutsche Frau, die sich nicht schminkt, wie sie nicht rauchte, geistert immer noch umher.

Das geht aus einer Analyse der „Arbeitsgruppe für psychologische Marktanalysen“, Nürnberg, hervor, aus einer Repräsentativuntersuchung des Mafo-Instituts, aus Untersuchungen des Institutes für Markt-, Meinungs- und Absatzforschung, Frankfurt, und einer Grundlagenuntersuchung, die von der Nürnberger Arbeitsgruppe im Auftrage von Pond’s Kosmetik durchgeführt wurde,

Auch ohne das Studium so umfangreichen statistischen Materials kann jedermann feststellen, daß es in unseren Städten und mehr noch natürlich in ländlichen Gebieten und Kleinstädten mehr ungeschminkte und kosmetisch ungepflegte Frauen gibt, als in anderen europäischen Ländern – die östlichen ausgenommen, wo das Make-up nicht in den politischen Stil paßt. Ist es dort in der Vorstellung der Bewohner mit irgendwelchen Vorstellungen vom Individualismus verbunden, der für „kapitalistische“ Systeme typisch wäre, so hängen bei uns die immer noch vorhandenen Vorurteile gegen auffälliges „Zurechtmachen“ mit der altväterlichen Moral zusammen. Sie ist nicht ausgestorben; aber sie wird natürlich nicht entfernt so respektiert, wie es altmodische Väter und Mütter gern glauben möchten.

„Mit meiner Mutter habe ich deswegen immer Krach“, erzählte ein weiblicher Lehrling den Befragern, „von meinen Eltern aus darf ich das nicht, sie nörgeln deswegen dauernd an mir herum; Vater hat wegen dem Lippenstift tagelang nicht mit mir gesprochen.“

Was anderes bleibt den von ihren Eltern noch abhängigen Mädchen übrig,, als mit Make-upbase, Wimperntusche und Lippenstift „in den Untergrund“ zu gehen? Denn verzichten will keine, die einmal, entdeckte, daß sie geschminkt vorteilhafter aussieht. Erfahrungen werden im Betrieb ausgetauscht, in den Schulen: „Wir spornen uns darin an, die eine bringt was Neues auf, und die anderen machen es mit, machen es besser; wir übertreffen uns gegenseitig. Wenn wir aus der Schule kommen, setzen wir uns zusammen und probieren alles aus. Das Neueste jetzt ist Augenkosmetik; Lippenstift ist jetzt schon bei uns verpönt.“

Bei den Eltern aber ist die Gedankenverbindung von sexuellem Anreizenwollen (und sich dadurch gefährden) zur Schönheitspflege noch längst nicht gestorben. Wer puritanische Denkschemen nicht nachempfinden kann, wird kaum glauben, daß dem Teil der Körperpflege, der Kosmetik heißt, sogar dem harmlosesten Teil, der nur Pflege der Haut ist, immer noch bei sehr vielen etwas Anrüchiges anhaftet. Und das nicht nur im Familienkreis der „höheren“ oder der kleinbürgerlichen Tochter.