Inhalt Seite 1 — Stadttheater jugoslawisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

VATER MAROJES DUKATEN

Komödie von Marin Držić

HERAKLES

Ein Stück von Marijan Matkovic

Stadttheater in Saarbrücken

Das Saarbrücker Stadttheater begann eine Reihe von „Jugoslawischen Theatertagen“ mit zwei deutschen Erstaufführungen. Was am ersten Abend als Typenpanorama zu sehen war, wirkte wie ein epigonales Konglomerat aus Shakespeare, Molière und Goldoni. Theaterhistorisch ist das Gegenteil richtig. Der Renaissance-Dichter Držić (1508–1567) hat in dem aristokratischen Freistaat Ragusa (Dubrovnik) diese noch heute, 417 Jahre nach ihrer Uraufführung zu den populärsten Werken des jugoslawischen Repertoires zählende Komödie geschrieben.