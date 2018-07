Einer der erfolgreichsten Männer in der deutschen Wirtschaft sagte einmal in einem Interview: „Meine Söhne sollen lernen und studieren, was sie wollen; jede meiner Töchter aber muß zunächst einmal in den praktischen Tätigkeiten der Frau fit sein; und Schneidern, Kochen, Backen sind da ganz selbstverständlich.“ Der Chef des riesigen Unternehmens erinnerte sich dabei der Nachkriegsjahre: „Wenn ein Mädchen da nicht handfest arbeiten konnte, kam es sehr schnell in eine schwierige Lage und oft über Nacht auf die schiefe Bahn.“

Schneidern, Kochen, Backen, ein bißchen Haushaltsführung – es gehört zum Mädchenunter richtsplan der meisten öffentlichen Schulen. Aber man weiß ja, wie es so geht: Handarbeit und so... Das weckt bei den Mädchen nicht sonderlich Begeisterung, zumal die Zeit für einen einigermaßen gründlichen Unterricht knapp bemessen ist. Und so ist es Chance und Aufgabe privater Institute, hier nachzuholen, was in Volks-, Mittel- und Oberschulen versäumt wird. Die „Töchterheime“ sind eine vernünftige Sache.

Hauswirtschaftslehre, Unterricht im Schneidern, Kaufmännischer Unterricht, Kulturelle Erhiehung, Gesellschaftliche Erziehung – das sind die wichtigsten Kapitel aus einem Unterrichtsplan, wie er zum Beispiel seit Jahrzehnten an einem Töchterheim in Rottach-Egern, einem Heim, das als einjährige Haushaltungsschule staatlich anerkannt ist, entwickelt wurde. Hier wie an anderen guten Töchterheimen lernen die Mädchen in einem gepflegten, aber keineswegs übertrieben luxuriösen Milieu, wie man die Klippen des Familien- und Gesellschaftslebens mit Anstand nimmt, wie man sich und anderen den Alltag netter und freundlicher gestaltet, wie man ohne Dienstboten Küche und Keller in Ordnung hält. Und außerdem wird man in praktischen Dingen wie „Schreibmaschine und Stenographie“ unterrichtet oder auch in so angenehmer Tätigkeit wie Tennisspielen.

Ein vernünftiges „Töchterheim“ ist alles andere als eine Luxusherberge für sich langweilende Teenager. Es ist eine Schule fürs Leben, wie andere Schulen auch. s.