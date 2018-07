Donnerstag, 23. Februar, 22 Uhr, 1. Programm: „Meine Feder ins Waffenverzeichnis“

Der Betrachter am Bildschirm hatte noch Dimitroffs Worte im Ohr – der Wirklichkeit entsprechend war der Bulgare in Michael Mansfelds szenischer Dokumentation über den Reichstagsbrandprozeß der eigentliche Protagonist –, er verglich die Kurzfassung des Schluß-Plädoyers mit dem authentischen Text und bedauerte, daß Mansfeld Dimitroffs Goethe-Zitat, Lerne zeitig klüger sein. Auf des Glückes großer Waage steht die Zunge selten ein eliminiert hatte, er sann der pathetischen Beschwörung Sowjeteuropas, der Apotheose jenes Weltbunds der Sowjetrepubliken nach, den der Revolutionär Georgi D. am 16. Dezember 1932 als Ziel der Geschichte dargestellt hatte ...

Da erschien Lenin auf dem Bildschirm, Lunatscharskij gestikulierte mit fuchtelnden Armen, Majakowskij spielte, im Stummfilm, einen Romeo, den die Geliebte verkennt, zur Musik des Roten Oktober hörte man Verse von Blok und Mandelstam, Sätze von Babel, sah man Bilder aus legendären Leinwandexperimenten, Wertow führte Traumschnitte vor, Eisenstein und Pudowkin spielten mit Schattenkuben, Lichtkegeln und bizarren Gestängen aus Hell und Dunkel, Nacht und Tag.

Unter dem Titel Meine Feder ins Waffenverzeichnis, einer Majakowskij-Etikette, zeigte Edith Scholz, in Rühles Sendereihe „Ost und West“, Dokumente aus dem gewaltigen Kunstdezennium in der UdSSR, Kostbarkeiten, Rarissima der prästalinistischen Aera, die zum großen Teil sowjetischen Archiven entstammten. Leibhaftig, ein grandioser und gespenstischer Tanz, huschte sechzig Minuten lang vorüber, was heute längst schon Kunstgeschichte ist, den geistigen Anspruch der Revolution legitimierte und hinter dem Schlußwort Georgi Dimitroffs stand. Was in der Literatur zu Ende ging, als das Zentralkomitee der Partei am 23. April 1932 die Gründung des sowjetischen Schriftstellerverbandes verfügte.

Noch einmal sah man, in einer Montage einzigartiger Dokumente, die Massen, die den Sturm auf das Winterpalais spielten, die hunderttausend Imitatoren, sah hier den monumentalen Kitsch der Plakate und dort Marc Chagalls Witebsker Revolutionsmemorial, erkannte hier, Theatralisierung des Lebens hieß die Devise, die Blaue Blusen genannte Avantgarde des Agitproptheaters und die von Joseph Roth gefeierten jüdischen Mimen, und sah dort schreckliche Recken, die zum Eintritt in die Rote Armee einluden.

Geisterspuk und Phantasmagorie: Brüllende Menschen, Massen wie Kornfelder, Agitatoren auf Leitern und schwankenden Brücken, gedankenkühne Häuser und Monumente, Hungernde und Hoffende, eingefangen in futuristischem Stil, ein Aufstand der Millionen und ein Aufstand der -ismen: Gorkis Mutter, dargestellt auf faktoristische Weise, Fahnen und Fäuste, in geometrische Teile zerlegte Städte, zum Kollektiv vereinte Menschen, einmal tausend tanzende Schatten, dann wieder huschende Details, Bärte und Hupen, und am Ende, als Kontrapunkt zur Bilanz (Meyerhold gefoltert, Babel ermordet, Selbstmord Majakowskijs, Auswanderung Chagalls, der verschollen, der im Lager vermißt, der niedergemacht), erschienen die Requisiten von Eisensteins berühmter Treppen-Sequenz aus dem Panzerkreuzer Potemkin: der Kneifer einer bürgerlich gekleideten Dame, die Stiefel der Weißgardisten, die Räder des treppab rollenden Kinderwagens, der Blutmund und das tote Kind, das in der gleichen Haltung dalag, wie – man sah es in der Tagesschau, drei Stunden davor – ein kleiner Vietnamese, dessen Dorf das Opfer einer amerikanischen Befreiungsaktion wurde.

Stalin, sagte der Sprecher am Ende des Films, hat gesiegt. Momos