Inhalt Seite 1 — Auf bessere Weise sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Bloch

Alles tüchtige Fragen ist auch weiter fragend. Aber selten ist es dann auch ein Verweilen bei dem, ja auf dem, was erfragt wird. Noch seltener verweilt es, scheinbar auf der Stelle tretend, weil diese Stelle ebenso einen besonders weiten, nämlich unendlichen Umkreis haben soll. Wobei das Gegenständliche um uns her gegenüber dem „Zuständlichen“ unserer selbst wie dem Gestaltlosen eines „wahren Seins“ oft zu kurz kommt. Doch desto spürbarer wird dadurch das Denken ein Grübeln, ein zugleich bohrendes, eben zuständlich verweilendes wie ein, oft überschlagend, selber schon wie unbegrenzt schweifendes.

Arnold Metzger, der jetzt Fünfundsiebzigjährige, zeigt beides auf bedeutende Art. Sein Denken ist ursprünglich phänomenologischer Herkunft, lebte mit Husserl, sogar auch Scheler, sogar auch dem frühen Studienkollegen Heidegger. Das Gespräch in der Sache mit Sokrates, Platon, Cusanus, Kant, Hegel und Marx trat wachsend hinzu. Das in Metzgers bisherigem Schrifttum (mit zahlreichen, noch unveröffentlichten Manuskripten dahinter): so in „Phänomenologie und Metaphysik“, „Freiheit und Tod“, den neuen Broschüren „Dämonie und Transzendenz“, „Autonomie und Automation“ (bei Niemeyer, größtenteils bei Neske); eine Sozialphilosophie ist im Erscheinen.

Und indem letztere genannt wird, will sich zugleich der an sich überschlagen oder nur mittels „Transparenz“ berührte Raum, also der welthafte Gegenstandsraum zwischen bloß zuständlichem „Subjekt“ und erhaben-ungestalter „Transzendenz“ füllen. Mit entscheidender Wichtigkeit geschichtlich-gesellschaftlicher Vorgänge, ja auch einer Einlassung auf das Um-uns der Natur, freilich als einer weitgehend mathematisch-formalisierten Natur. Was den gesellschaftlichen Stoff angeht, so soll hier geradezu Marx in dem Bogen zwischen subjekthafter „Zuständlichkeit“ und transzendent „wahrem Sein“ dominieren. Dergleichen ist, nicht nur heutzutage, weder bei Existenzialisten (trotz Sartre) noch gar bei Ontologen des ewigen Seins „soziologischer“ Brauch. Metzger aber setzt sein Subjekt als „Gegenzug“ zu einem selbstentfremdet Vorhandenen und setzt Transzendenz als geradezu ansaugend für Veränderndes und sein Heil.

So wird Metzgers Hohlraum zwischen zuständlichem Menschsein und ewiger Transzendenz zwar nicht voll Weite und Welt, doch voll Unzulänglichem an Mensch wie Ewigkeit, das geheilt werden muß. Alles im „Gegenzug“ des freiwerdenwollenden Subjekts gegen die „Moira“ des bloßen Geschicks. Und für die absolute Freiheit, die am nicht mehr Endlichen, am Transfiniten der Ewigkeit, der Transzendenz hängen soll. Wegen dieser Art „Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit“, um dieses Springs willen rühmt Metzger Marx, allerdings nicht so auf diesen selber bezogen, auf seine Analysen, theoretischen Schlüssel, praktischen Hebel, sondern auf dessen – höchst metaphysisch nachkonstruierte – Intention.

Mit ihr entsteht allerdings, eben wegen des Insistierens auf Marxens „Intention“, neben einer Kritik mit Bausch und Bogen auch öfter eine treffende und dazu ein sachlich Utopisches, das trotz des sogenannten Transfiniten ins Welthafte des Marxismus einreist, einreißt. Etwa folgender Art: „Die immerkritische Auseinandersetzung mit dem System von Marx besteht nicht in der Widerlegung seiner Analysen der kapitalistischen Wirtschaftsstruktur, sondern in der explizierenden Herausstellung seiner Utopie der Realisierung des ‚Wesens Mensch’; seiner Identifizierung der klassenlosen Gesellschaft mit dem, was er die ‚Freiheit aller‘ nennt. Die die Produktionsmittel sozialistisch verwaltende Gesellschaft ist nicht an sich eine Gesellschaft der Freien ... Sie geht in dem Kontrollsystem nicht nur unter, sie wird nicht angesprochen, weil das Sterben und der Tod darin keine Epoche machen.“

Das ist nun freilich wieder etwas zuviel verlangt und gewiß nicht der nächstreale Grund, weshalb nicht schon eine „Gesellschaft der Freien“, viel eher Stalinismus entstand und dieser innerkritische Kritik verlangt.