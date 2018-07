Inhalt Seite 1 — Büro für staatliche Innenarchitektur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

Streiten wir uns nicht über das Wort „Infrastruktur“. Kurt Baurichter, bisher Regierungspräsident von Düsseldorf, mit ausgeprägtem Sinn für moderne Verwaltungsaufgaben und Verwaltungspraxis, sagte in seiner Abschiedsrede, es werde ihm leicht schlecht, wenn er als erstes morgens das Wort „Infrastruktur“ lese. Aber weder ihm noch irgendeinem anderen ist ein besseres eingefallen. Baurichter kreidet zu Unrecht das Wort der Verwaltungssprache an, erfunden haben es. angelsächsische Militärs, Dahrendorf bedient sich des Ausdrucks, aber in einem sehr viel umfassenderen Sinn, als es sonst üblich ist, um die vage Bezeichnung „Gesellschaftspolitik“ zu vermeiden.

Es geht Dahrendorf darum, die sozialen Infrastrukturen nach einer Gesamtkonzeption an vielen Punkten umzubauen. Die Infrastruktur wird einer Generalrevision unterzogen, und damit die Reformmaßnahmen auf Teilgebieten sich gegenseitig nicht hemmen, stören oder gar aufheben, wird ein Generalprogramm erarbeitet.

Die Idee ist ebenso gut wie gewagt. Ein umfassender Umbau ist wohl nur einmal in der deutschen Geschichte gelungen, auch damals bloß im Ansatz: nach 1806 durch das Reformwerk von Stein, Scharnhorst und Humboldt. Preußen war zu jener Zeit ein zentral regierter Agrarstaat von 7 Millionen Einwohnern unter einem zunächst reformgeneigten König, der aber so schwach war, daß er die Vollendung der schon konzipierten Neubaupolitik gegen den Widerstand der einzigen mächtigen Interessengruppe, des adeligen Großgrundbesitzes, nicht durchzuhalten vermochte. In der interdependenten Industriegesellschaft, repräsentiert durch ein Parlament der organisierten Interessen, gibt es zwar keine Gruppe, die so mächtig wäre wie die jener Großagrarier, aber viele Gruppen, die als Nutznießer dieser oder jener Einrichtung oder Verfahrensregelung einen ihnen unbequemen Umbau zu verhindern oder ihn eben durch „Ausbau“ um seinen Effekt zu bringen vermögen. Das Wagnis ist also nicht gering. Dennoch hat die Forderung nach einer „bedachten Infrastrukturpolitik“ als Gesamtkonzeption der Abstimmung aller Reformen aufeinander schon im Projekt gerade in unserer Zeit großes Gewicht.

Zweifellos geht Dahrendorf bei seinen Infrastrukturzielen von bestimmten Wertüberlegungen aus. Es wird daher verschiedene Konzeptionen geben. Sie zu erarbeiten, nicht in Form von Werbungsprogrammen und Wahlpamphleten, sondern von Zielplänen, wäre in erster Linie Sache der Parteien. Sie sollten zu diesem Zweck „freie Stäbe“ einsetzen. Deren Finanzierung von Staats wegen wäre sehr viel, sinnvoller als die von Wahlreklame.

An der Kompetenz der Parteien wäre wohl kaum zu zweifeln, wohl aber an deren ernsthafter Bereitschaft und Befähigung. Vielleicht kämen jedoch freie Institutionen für eine derartige Aufgabe in Betracht, was eine Sicherung ihrer Unabhängigkeit durch langfristige Finanzierung zur Voraussetzung hat.

Aber Dahrendorf will dieses Büro für staatliche Innenarchitektur bei der Regierung einrichten. Daß der freie Stab ressortunabhängig sein soll, ist durchaus richtig. Bismarck hat sich über den Ressortpatriotismus krank geärgert, und der Staatssekretär Popitz, der an vielen Kabinettssitzungen der Weimarer Zeit teilgenommen hat, sagt, daß bei Beratungen des Regierungskollegiums die Streitigkeiten der Ressorts die der Koalitionspartner bei weitem übertroffen haben. Wie immer man die Geschäftsbereiche unter den Ministerien verteilt, den Ressortpartikularismus wird man allenfalls mindern, nicht ausmerzen können.