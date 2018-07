Dr. Rankin war ein breiter, grobknochiger Mann, der auch in dem neuesten Anzug altmodisch aussah wie auf einer Photographie von vor zwanzig Jahren. Das lag an seinem platten, vierschrötigen Rumpf, der wie von einem Kistenfabrikanten zusammengesetzt erschien. Auch sein Gesicht hatte etwas Hölzernes, kunstlos Zusammengeschlagenes, und sein Haar wirkte wie eine Perücke und war durch keinen Kamm zu bändigen. Er hatte die großen, plumpen Hände, die für einen Provinzarzt von Vorteil sein können, denn in kleinen Landstädten haben die Leute noch Gefallen am Paradoxen und glauben, daß gerade solche Orang-Utan-Pfoten so heikle Sachen wie eine Mandeloperation präzise ausführen.

Diese Annahme war im Fall von Dr. Rankin völlig berechtigt. An diesem schönen Morgen beispielsweise – an dem es sich freilich um etwas weniger Kitzliges handelte, nämlich um das Zementieren eines großen Fußbodenstückes in seinem Keller – gebrauchte er diese breiten, plumpen Hände mit der unbeirrbaren Sicherheit eines Chirurgen, der nie einen Tupfer im Bauch des Patienten vergessen und nie eine häßliche Operationsnarbe hinterlassen würde.

Der Doktor betrachtete das Werk seiner Hände von allen Seiten. Er nahm hier und da eine kleine Verbesserung vor, bis das Ganze fachmännisch geglättet war. Er kehrte die letzten Erdkrumen zusammen und warf sie in den Heizofen. Bevor er Hacke und Schaufel wegräumte, hielt er noch einmal inne und fand Gelegenheit, den Übergang zwischen der neuen Zementfläche und dem alten Fußboden mit einem letzten künstlerischen Kellenstrich auszugleichen. In diesem Augenblick höchster Konzentration wurde oben die Verandatür zugeknallt. Dr. Rankin fuhr wie erschossen zusammen.

Er runzelte die Stirn und hob lauschend den Kopf. Er hörte zwei Paar schwere Füße über den hohlklingenden Verandaboden stapfen. Er hörte die Haustür aufgehen und die Besucher in den Flur treten, von dem ein paar Treppenstufen in seinen Keller führten. Er hörte Buck und Bud pfeifen und dann rufen: „Heh, Doktor! Doktor! Sie beißen an!“

Ob der Doktor heute keine Lust zum Fischen hatte, ob er – wie manche Menschen dieses großen, massigen Typs – auf den plötzlichen Schreck besonders heftig und ungesellig reagierte oder ob er es nur eilig hatte, mit der angefangenen Arbeit ungestört fertig zu werden und sich dann wichtigeren Dingen zuzuwenden – wie auch immer, er antwortete nicht auf den einladenden Ruf seiner Kumpane. Er stand nur lauschend da, während die Dinge oben ihren natürlichen Lauf nahmen und sich schließlich ein ratloser, etwas verstimmter Dialog entspann.

„Scheint nicht da zu sein.“

„Ich werd’ ihm einen Zettel hinlegen – daß wir unten am Bach sind und ihn da erwarten.“