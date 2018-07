Im Babyalter von zehn Monaten hatte Sidney Brooks das Augenlicht verloren. Als die ärztliche Kunst so weit fortgeschritten war, ihm das Sehvermögen zurückzugeben, war er 52 Jahre alt. Nachdem er ein halbes Jahrhundert in Finsternis gelebt hatte, nahm ihm der Chirurg die Verbände von den Augen. Zunächst sah er nur einen verschwommenen Fleck Doch der Fleck sprach zu ihm, mithin nahm Mr. Brooks an, es sei das Gesicht des Arztes Innerhalb weniger Tage lernte der Patient, seine Augen ganz gut zu gebrauchen. Die Operation war geglückt. Doch der Geheilte wurde unglücklich.

Zunächst fiel auf, daß dieser tatkräftige Mann, der sich so sehr nach dem Tag der Operation gesehnt hatte, nicht recht froh werden wollte. Im Zoo meinte er gelassen: Ja, ja, das müsse wohl ein Elefant sein. Von Stofftieren kenne er die Form. Er war also imstande, die frühere Tasterfahrung auf das neuerworbene Sehen zu übertragen. Auch einzelne Buchstaben erkannte er sofort. Aber er lernte nie, mit den Augen zu lesen, sondern benutzte weiterhin die Blindenschrift.

Eines Tages zeigte ihm der englische Professor Richard L. Gregory einen ihm völlig unbekannten Gegenstand: eine Drehbank. Brooks konnte nichts dazu sagen, außer daß der nächstgelegene Teil eine Kurbel sein könne. Als der an der Universität Cambridge lehrende Sinnesphysiologe ihm erlaubte, den Gegenstand zu berühren, schloß Mr. Brooks die Augen, legte die Hand darauf und sagte sofort mit Bestimmtheit, es sei ein Kurbelgriff. Er tastete mit seinen Händen die übrige Drehbank mit fest geschlossenen Augen etwa eine Minute lang ab, öffnete wieder die Augen und erklärte: „Jetzt, nachdem ich sie gefühlt habe, kann ich sie auch sehen.“

In dramatischer Weise wurde die Schwierigkeit des Patienten, seinen Augen zu vertrauen, immer dann deutlich, wenn er eine Straße überqueren mußte. Vor der Operation war er im Straßenverkehr völlig furchtlos. Er überquerte’ die Straßen allein, indem er beharrlich seinen Arm oder Stock vor sich hinhielt. Er unternahm als Blinder sogar Radtouren, wobei ihn ein Freund an der Schulter führte. Aber nach der Operation mußten ihn der Professor und ein Assistent in die Mitte nehmen und über die Straße zwingen. Vor fernen Autos fürchtete er sich wie nie zuvor in seinem Leben.

Nach und nach versank Sidney Brooks in tiefe Depressionen. Es erging ihm wie einem Literaten, der einen Roman über alles liebt und dann die Verfilmung im Kino sieht: Die ganze innere Vorstellungswelt bricht zusammen, und es. gibt offenbar keine optische Schönheit, die etwas Gleichwertiges zu schaffen vermag. Nach wenigen Monaten kehrte der Patient zu seinem lichtlosen Leben zurück. Abends schaltete er kein Licht mehr an und brütete stumpf im Dunkeln vor sich hin. Drei Jahre später starb er ohne medizinisch erkennbaren Grund.

Diese ebenso aufschlußreichen wie erschütternden Aufzeichnungen hat Richard L. Gregory jetzt in einem Buch veröffentlicht: „Auge und Gehirn – Zur Psychophysiologie des Sehens“ (Kindlers Universitäts-Bibliothek).

Der tragische Verlauf des geschilderten Beispiels läßt schon ahnen, daß ein Baby andere Erlebnisse hat, wenn das Licht der Welt zum ersten Male in seine Augen fällt. Was und wie sieht eigentlich ein neugeborenes Kind? Ist sein erster Eindruck „eine blühende, summende Verwirrung“, in der erst langsam die Erfahrung, ein Sehenlernen, Ordnung schafft? Oder sehen Babys auf Anhieb ungefähr die gleichen Bilder wie Erwachsene?