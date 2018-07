Wer war ein Abenteurer, ein, wie der Untereitel des Buches verheißt, „großer Abenteurer“ zudem? Der altägyptische Mediziner Sinuhe und der Sklavenrebell Spartacus, Erik der Rote und Robert Guiscard, der Doktor Johannes Andreas Eisenbart und der Waldläufer Daniel Boone, Lawrence von Arabien und Oberst Percy Harrison Fawcett, um ein paar Namen zu nennen, werden hier in einer Reihe von einunddreißig Abenteurerporträts vorgestellt, in einer gleichsam aus dem Rahmen fallenden Galerie –

Heinrich Pleticha / Hermann Schreiber: „Zwischen Ruhm und Untergang“ – Das Leben großer Abenteurer in vier Jahrtausenden; Arena-Verlag, Würzburg; 414 S., 19,80 DM.

Allgegenwärtig ist das Abenteuer, im Palast wie im Kral, auf Schiffsplanken wie in Kamelsätteln, im Laboratorium wie in jenen Salons, in denen der Graf von Saint-Germain, einer der verwegenen Glücksritter des achtzehnten Jahrhunderts, auftauchte. Und wie es hier in seiner Kaleidoskopvielfalt am Beispiel einiger bekannter und vieler zu Unrecht vergessener Männer (und Frauen) geschildert wird, das genau gibt diesem Buch unter so vielen ähnlichen den besonderen Reiz und Rang: Die einzelnen Kapitel fügen sich zu einer Art Kulturgeschichte des Abenteuers zusammen, die mehr ist als nur eine Arabeske ernster Historie.

Das hochtönende Stichwort „Kulturgeschichte“ braucht nicht befürchten zu lassen, daß die Autoren den Abenteurern den Tort der Langeweile angetan haben. Die einzelnen Geschichten werden frisch und unaufdringlich lehrreich erzählt. Gerügt seien lediglich zwei Mängel, die bei Büchern dieses Genres überhaupt auffallen: Die Karten sind bei weitem nicht informativ genug gezeichnet; und zum Lesebuch hätte ein Element des Lehrbuchs treten sollen, eine Tabelle mit den wichtigsten Geschichtszahlen etwa, anstatt des üblichen Literaturverzeichnisses eine kritische Auswahl von Werken, die zum Weiterlesen anreizt, und was es da an Möglichkeiten mehr gibt.

Die Scheu, dann in Schulbuchnähe zu rücken, ist angesichts des Themas „Abenteuer“ doppelt unbegründet. Doch davon abgesehen – das Buch darf jungen und jugendlichen Lesern empfohlen sein, und auch die Väter werden gern darin blättern. A. R.