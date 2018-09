Inhalt Seite 1 — Das Niemandsland der Sprache Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Richard Exner

Die Zweisprachigkeit, dieser als linguistische Fertigkeit überschätzte Touristengewinn, kann für einen Dichter zum Verhängnis werden. Dies geschieht, wenn zum Beispiel ein Neunjähriger aus dem deutschen ins englische Sprachgebiet übersiedelt und als englisch schreibender Dichter und Forscher tätig ist und dann nach vielen Jahren wieder deutsch zu schreiben beginnt, nach Deutschland reist, dort Reden hält. So wird er schließlich nicht zum zweisprachigen, sondern zum zwischensprachigen Menschen.

Das vorliegende Buch –

Michael Hamburger: „Zwischen den Sprachen“ – Essays und Gedichte; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 192 S., 19,80 DM

ist ein persönlicher, kritischer und lyrischer Beruht über die Zwischensprachigkeit. Dieses gemeinsame Thema rechtfertigt die Zusammenstellung des Bandes, den Wiederabdruck verschiedener kritischer Studien (über Hofmannsthals Beziehungen zu England, über Hölderlins und Kafkas Aufnahme in England), und es ist nur zu bedauern, daß dem Leser die englischen Orignale der Gedichte vorenthalten werden. Als Ganzes vermittelt uns die Sammlung ein seelisches und geistiges Porträt des Menschen Michael Hamburger und eine bedeutende Charakterisierung des Phänomens der Zwischensprachigkeit.

Um Mißverständnisse zu vermeiden: Zwischensprachig ist nicht etwa der Auswanderer, der die Sprache seines neuen Landes noch nicht beherrscht, die Muttersprache aber bereits zu vergessen beginnt. Auch Thomas Mann war es letzten Endes nicht, ebensowenig wie Joseph Conrad. Zwischensprachig ist das Niemandsland, „eigentlich nur ein Land des Schweigens“. Mitte und Einheit der Überlegungen Hamburgers zielen auf die Notwendigkeit des Sprechens. Nach beinahe dreißigjährigem Englischsprechen steigen nun die Kindheitserinnerungen deutsch auf, und der anerkannte Dichter und routinierte und meisterliche Übersetzer muß sich damit zufrieden geben, anstatt virtuos zu reden zu stammeln.

Es ist der eigene Reiz von Hamburgers „Variationen“ (sie machen ein Drittel des Bandes aus und sind – zwischen äußerster, traumhafter Offenheit und bescheidener Stille – unverwechselbar), daß sie weder stammelnd noch virtuos geschrieben sind, daß sie mühsam und leicht zugleich scheinen und daß aus ihnen die Autorität des Dichters spricht, der durch Worte Leben eistehen läßt. Das dichterische Ich führt die Feder und kümmert sich wenig darum, aus weiden Sprachschichten ihm die Worte kommen: „Es will bis zum Anfang zurück, um sein Ende zu erfassen, will spielen, nicht nur gespielt werden, will Wörter wählen und von den Wörtern wissen: wie war es, wen nennt ihr, was habt ihr vor?“