Hans O. Staub: Charles André Marie Joseph de Gaulle, Träumer oder Realist? Verlag C. J. Bucher, Frankfurt; 200 Seiten, 21,80 DM

Träumer oder Realist, so fragt der Verfasser. Das ist wahrlich eine Frage, die sich von selber stellt, wenn das komplette Thema de Gaulle auf der Tagesordnung steht. Der General ist oft beschrieben worden, die Literatur über ihn füllt Bände, und trotz aller gelehrsamen Abhandlungen, Analysen und klugen Beschreibungen: Der General bleibt seinen Zeitgenossen verschlossen, er ist für sie undurchdringlich, und etwas Geheimnisvolles scheint ihn zu umgeben. Oder wie Staub schreibt: „Das 20. Jahrhundert wird nur schwer mit ihm fertig.“

Aber vielleicht gerade deshalb ist der General-Präsident ein so beliebtes Thema vieler Autoren. Auch Hans O. Staub reiht sich in ihre Reihe ein, und wenn auch weit davon entfernt, die Frage Träumer oder Realist zu beantworten, gibt er doch die Bruchstücke einer Antwort.

Es sind faszinierende Bruchstücke geworden. Algier, Mai 1958: die Photos von General Salan, der auf dem Balkon seines Amtssitzes steht, hemdsärmelig, und Muselmanen und pieds noirs das befreiende „Vive de Gaulle“ zuruft. Man sieht sie nebeneinander, den Präsidenten der Republik Coty und den ihn überragenden Charles de Gaulle, erhobenen Hauptes in seinem altmodischen Zweireiher. Noch halten die Journalisten nicht den gehörigen Abstand, wie es auf späteren Pressekonferenzen praktiziert werden wird, sie umringen den Mann, der aus dem lothringischen Exil gekommen ist: „Glaubt man wirklich, daß ich mit 67 Jahren die Karriere eines Diktators beginnen will?“

Oder Algier, April 1964, die Gefahr eines Staatsstreiches ist nah: „Im Namen Frankreichs“, in der schmucklosen Uniform des Brigadegenerals tritt Charles de Gaulle vor die Fernsehkameras: „Ich befehle, daß alle Mittel verwendet werden, um diesen Männern da den Weg zu versperren.“ Und zum Schluß sein berühmter Ausruf: „Français, Françaises, aidez-moi!“

Man blättert, sieht sich in den Photos fest und freut sich an dem klugen und so zurückhaltenden Text von Hans Staub. Es ist ein Buch, zu empfehlen für alle, die dem Rätsel der legendären Gestalt im Elyseepalast ein wenig näherkommen wollen. H. K.