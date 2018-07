Der liebe gütige Gott ist heute in Christenkreisen so etwas wie Großmutters Plüschsofa: altmodisch, unerwünscht, ein wenig lächerlich.

Man glaubt heute lieber klar und kräftig à la modern design, und selbst Katholiken denken mit einer kräftigen Prise evangelischer Direktheit an den, der zwar noch Vatergott sein, aber nicht mehr in Wort und Bild die Attribute eines spätbürgerlichen Patriarchen aus den Gründerjahren haben soll.

Trotzdem leben gipserne Engelchen und Marien noch in allen Souvenirbuden der Christenheit weiter, aber der Stil frommer Bilder ist in den letzten Jahrzehnten gründlich von sentimentalem Tand befreit. Gab es noch vor dem Zweiten Weltkrieg Engelkinder, die mit Heinzelmännlein spielten, so zeigen heute selbst die Devotionalienbildchen Reproduktionen frühmittelalterlicher Madonnen und Heiliger.

Denn die sind die kunsthistorischen Epochen, die heute als Ideal oder Kopievorlage dienen: Ravennas kühle Mosaik-Strenge, frühflorentinische Goldgrundtafeln, vorderasiatische Codici, nicht jünger als 5. bis 6. Jahrhundert (n. Chr.). Lochner, das ist schon fast zu viel Lieblichkeit und Rosenhag, und die Nazarener mit ihrem novellistischen heroischen Naturalismus haben vollends ausgespielt.

Hatten vor einer Generation gerade die Illustrationen dieser letzten Schule die Kinderbibeln bevölkert und eine manierierte Eintönigkeit geschaffen, so ist jetzt aus der romanischen Magiegebärde ein ebenso eintöniger Kunstgewerbekitsch geworden. Schlägt man ein „Glaubensbuch für die Kleinen“, eine Kinderbibel, ein Sachbuch wie ein Bibellexikon auf, so wird man auf jeder Seite durch die sonderbare Schizophrenie der Zeichner irritiert. Sie haben sich offenbar alle darauf geeinigt, daß Gott und die lieben Heiligen und die Figuren des Alten und Neuen Testaments in schierem kontemporären Frömmigkeitsstil hergestellt werden müssen. Also wird mit romanischem Interieur gearbeitet, mit romanischen Ornamenten, Kirchenfassaden, mit romanischer Perspektivelosigkeit und romanisch-emotionaler Farbgebung. Unsere Großväter haben die Gotik nicht weniger penibel und scheußlich nachgemacht.

So einig sich die religiösen Graphiker aber in der Darstellung der biblischen Damen und Herren sind, so hilflos werden sie vor der Gegenwart. Denn da man in Glaubensbüchern, die die Verbindungen von Religion und Alltag demonstrieren sollen, nicht nur mit romanischen Abziehbildern auskommt, wird fleißig jene Vergangenheit mit heutiger Umwelt kombiniert. Knaben in Provinz-Sonntagsstaat knien vor romanischen Angstträumen von Heiligen. Romanisch faltenschwingende Jünger schweben über braven glattgestriegelten Kommunionskindern, ein romanisches Adam-und-Eva-Paar flieht vor mit romanischer Schmuckleiste verzierter Schlange – gegenüber von einem Adventskranz des 20. Jahrhunderts.

Kurzum: im sogenannten modernen Element der Illustrationen enthüllt sich klassischer Kitsch oder graphisches Unvermögen, je nachdem. Daß dabei die Texte dem Niveau der Bilder entsprechen („Ich knie nieder, so tief ich kann...“), macht das Ergebnis doppelt niederdrückend. Bischöfliche Druckerlaubnis oder Ergebnisse Katechetischer Arbeitsgemeinschaften mögen für die theologische Akkuratesse der Texte garantieren. In keinem Fall reicht dies oder jenes in einer Zeit immer besser werdender Kinderbuchillustrationen mehr aus. Sicherheit im Glauben braucht, um wirken zu können, heute auch die Sicherheit im künstlerischen Urteil.