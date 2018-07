Von Thilo von Uslar

Mein Vorname? ganz einfach und ordinär Franz, nix Besonderes. Der das sagt, ist über Nacht, genau gesagt über sieben Fernsehabende nach und nach zu Berühmtheit gelangt, zu Fernsehberühmtheit jedenfalls. Der Mann aus dem oberbayerischen Industriedorf Töging am Inn, der sich „ordinär Franz“ gerufen fühlt, verdankt seinen Fernsehruhm extraordinärem Wissen.

Seit der bayerische Rundfunk Ende vergangenen Jahres die Quizsendung „Alles oder nichts“ wiedererweckte, ist Franz Lamprecht der erste, der alles wagte und mit heiß umkämpften achttausend Mark nach Hause gehen konnte. Getragen von den mehr und mehr sich steigernden Sympathien der Zuschauer und versehen mit den Tröstungen und dem aufmunternden Zuspruch von Erich Helmensdorfer, der für diese Sendung von der Politik ins Showgeschäft überwechselte, kletterte Lamprecht die siebenstufige Leiter im Fernsehbildungs-Poker aufwärts, von 25 Mark auf achttausend. Lamprecht, zu Hause angelernter Arbeiter in einem Aluminiumwerk, auf dem Bildschirm Dürer-Kenner, ist in den Augen der „Alles-oder-nichts“-Redaktion der ideale Teilnehmer: strahlend, sympathisch, nicht rechthaberisch oder verbohrt, offen, nicht scheu, beschlagen aber bescheiden, ohne Allüren, aber ein heimlicher Star.

Franz Lamprecht ist 39 Jahre alt. Von Kunst und Kennerschaft stand nichts im Taufschein. Der Vater war Maurer in Rattenkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn, Franz war das vierte von elf Kindern. Als er neun war, starb die Mutter. Viel Ausbildung war nicht drin: Sieben Jahre Volksschule auf dem Dorf, der Lehrer eine Autorität bis heute noch wie jeder Studierte dort, aber kein Platz für eigenen Ehrgeiz. „A schwere Jugend war’s. Was is’ mei’m Vater übrig’ blieben, als die Mutter tot warf Der hat g’sagt: mei, Bua, mußt ’naus. Da ham mir zu die Bauern müssen. I hab’ die Landwirtschaft erlernt, von Grund auf, i war acht Jahre bei die Bauern, vom Küchenjungen bis ’nauf zum Knecht.“ Dann kam der Krieg, ein knappes Jahr war der Lamprecht Franz beim Barras, „nacha hab’ i mei’ Frau kenneng’lernt.“

Ihr zuliebe ließ er sich zum Zimmermann umschulen, und nach der Währungsreform ging er zu den Vereinigten Aluminiumwerken in Töging. Ein schweres Brot, 70 Grad Hitze am Ofen, aber es hat ihm gefallen.

Mit dem Lesen und überhaupt mit den Kunstbüchern hat er früh angefangen. Er fing an, Meisterzeichnungen nachzuzeichnen. „Mei, von sich aus das Zeichnen anfangen, das ist nicht so einfach. Entweder man muß ein enormes Talent sein, oder man braucht einen Lehrmeister. Und i hab’ mir den Dürer als Lehrmeister ausgesucht“.

Daheim in Töging hängt manche Kopie an der Wohnzimmerwand, auch in Farbe, harten Farben, brave Elaborate, und dazwischen ein Segelschiff auf dem Wasser, angedeuteter Kaufhaus-Impressionismus, der mit Blattpflanzen und eingeknickten Sofakissen korrespondiert: Keine Studierstube.