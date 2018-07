Witze in der Hauptverhandlung – Der Frankfurter Kindsmordprozeß gegen Ursula Kablau (III und Schluß)

Von Uwe Nettelbeck

Die Angeklagte Ursula Kablau ist. der Beihilfe zum Mord schuldig. Sie wird daher zu zwölf Jahren Zuchthaus und sechs Jahren Ehrverlust verurteilt. Die verbüßte Untersuchungshaft ist ihr anzurechnen. Die Kosten des Verfahrens werden ihr auferlegt.

Im alten Schwurgerichtssaal des Frankfurter Strafjustizgebäudes an der Heiligkreuzgasse, in dem der Staatsanwalt noch neben den Richtern, der Verteidiger aber zu Füßen des Gerichts auf der Anklagebank seinen Platz hat, eröffnete am Morgen des 26. Januar dieses Jahres, einem Donnerstag, der bis dahin vor allem mit Jugendsachen befaßte Oberamtsrichter Helmut Maul, sechsundvierzig Jahre alt, die Hauptverhandlung gegen Ursula Kablau.

Hinter ihm lag seine wenige Tage zuvor erfolgte Beförderung vom Amtsgerichtsrat zum Oberamtsrichter, vor ihm sein erster Schwurgerichtsprozeß. Als er sich auf seinem Sessel niederließ, bereit, nach bestem Wissen und Gewissen den Vorsitz zu führen, ahnte er nicht, was ihm bevorstand.

Die Anklage lautete auf Mord, strafbar nach Paragraph 211 des Strafgesetzbuches, die Anklageverlesung war kurz und schien bündig. Sie stützte sich auf das erste Geständnis der Angeklagten, das diese bei der Polizei abgegeben hatte, auf die Ermittlungen des Kriminalhauptkommissars August Schmidt und auf die Annahme, daß Ursula Kablau ihr erstes Geständnis freiwillig und glaubhaft abgelegt habe und daß es an den Ermittlungen und Protokollen des Kommissars und seiner Kollegen nichts zu rütteln gäbe. Sie stützte sich auf rund ein Zehntel der Akten. Der Oberamtsrichter Maul konnte nicht ahnen, was ihm bevorstand.

Als Geschworene wurden vereidigt: ein Ingenieur für Vermessungstechnik, ein Kaufmann, ein Bauingenieur, ein Bäckermeister, ein Verwaltungsangestellter und ein Bürgermeister im Ruhestand.