Da gab der Frankfurter Oberstaatsanwalt Rahn eine öffentliche Erklärung ab, in der er sagte, er halte diese Entscheidung für rechtswidrig. Die Tonbänder wurden nicht Gegenstand der Beweisaufnahme, es wurden lediglich die Beamten der Kriminalpolizei zu ihrem Inhalt gehört.

Und da war vor allem die Leiche im Keller der Kripo.

Mit ihr und mit Hauptkommissar Schmidt bekam es der Vorsitzende vom zweiten Tage des Prozesses an zu tun. Zahlreiche Herren, alle aus unerfindlichen Gründen in spitzen Schuhen, traten in den Zeugenstand und hielten ihrem Glaser die Stange. Sie hatten sich den Fall noch einmal zurechtgelegt und sagten übereinstimmend aus: Walter Kablau kann es nicht gewesen sein. Dieser Mann war ein guter Mann. Wir hatten damals keinen Grund, ihn zu verdächtigen, und wir haben auch heute keinen.

Der erfahrene Kriminalhauptkommissar Schmidt gab keinen Zentimeter Boden preis. Er biß die Zähne aufeinander und nahm Deckung. Auf jede Frage des Vorsitzenden fand er eine sichere Antwort: Darum könne es Walter Kablau nicht gewesen sein und darum nicht. Und nach jeder Antwort schnellte sein rechter Zeigefinger hoch und stach Ausrufezeichen in die Luft. Nur seine Füße verrieten, daß ihm nicht wohl war, sie gingen ihm durch unter dem Tisch.

Doch alle Rechtfertigungsversuche und Beteuerungen konnten ihn und seine Beamten nicht retten, vor allem ihn nicht: dem Vorsitzenden mißfielen sie, und der Verteidiger war entschlossen, an den Tag zu bringen, daß im Mordfall Kablau fahrlässig und einseitig ermittelt worden war.

Es gelang ihm. Daran blieb kein Zweifel, das schaffte auch August Schmidt nicht mehr aus der Welt.

August Schmidt hat Walter Kablau bereits am ersten Tag seiner Ermittlungen, als harmloses und unverdächtiges Männchen nach Hause geschickt, obwohl sich dieser durch falsche Angaben, handfeste Täuschungsmanöver und sein mehr als merkwürdiges Verhalten verdächtig gemacht hatte. Und obwohl die schwerwiegende Feststellung des Obduzenten vorlag, er könne nicht ausschließen, daß das Kind vor seinem Tode sexuell mißbraucht worden sei. In der Hauptverhandlung führte der Sachverständige die unnatürliche Aftererweiterung auf die Lösung der Leichenstarre zurück. Damals aber hätte diese Spur verfolgt werden und einen Verdacht gegen Walter Kablau nahelegen müssen.