Von Wilhelm Treue

Peter Paret: Yorck and the Era of Prussian Reform 1807 – 1815. Princeton University Press, 1966; 309 Seiten, 8,50 S.

Der preußischen Reformzeit nach der großen Niederlage von 1806 werden auch heute noch viele wissenschaftliche Studien mit häufig sehr bemerkenswerten neuen Ergebnissen gewidmet. Das hängt natürlich stark damit zusammen, daß ein so wichtiger staats- und gesellschaftspolitischer Komplex wie Bauernbefreiung, Heeres- und Verwaltungsreform auch von den besten Forschern nicht ohne gegenwarts-politische Gesichtspunkte beschrieben werden kann, wenngleich Droysen gewiß weniger voreingenommen war als etwa A. J. P. Taylor. Auch Paret hat, wie die letzten Zeilen seines ebenso gut geschriebenen wie überlegten Buches zeigen, nicht allein Yorck und die leichte Infanterie im Auge, sondern daneben oder darüber hinaus die Assimilierung der bürgerlichen Offiziere durch den adligen Korpsgeist sowie die Behauptung, das reformierte Heer sei nach 1812 für die Nation keine Schule der Freiheit und der Selbstverantwortung geworden.

Im übrigen aber ist das auf der Kenntnis eines weitverbreiteten internationalen Materials beruhende Buch nicht einem der bekannten großen Gegenstände der Reform, also etwa der Heeresreform insgesamt, gewidmet, sondern der Schilderung von Yorcks an Überraschungen reichem Berufsleben in der Zeit Friedrich des Großen, der Niederlage und der Reorganisation in Verbindung mit der Frage, ob Yorck ein Konservativer, vielleicht sogar ein Reaktionärer oder aber ein Fortschrittler, ein Liberaler gewesen ist. Als Militär, der aus eigenem Erleben die Bedeutung der leichten Infanterie kannte und diese unter dem Eindruck der Erfolge der französischen Revolutionsheere in größerem Umfange schaffen und mit der Entwicklung neuer taktischer Grundsätze und Instruktionen in das preußische Heer eingliedern wollte, war er zweifellos nicht weniger ein „Reformer“ als die Beamten und Minister mit diesem Ehrentitel, mit denen er die Überzeugung teilte, daß ein Soldat mit persönlicher Ehre und Vaterlandsliebe besser kämpfen werde als die Soldateska des achtzehnten Jahrhunderts.

Er war sich von Anfang an darüber klar, daß Beweglichkeit und aufgelockerte Kampfesweise nur für eine Truppe in Frage kamen, die nicht zu einem großen Teil aus potentiellen Deserteuren bestand, und daher unterstrich er auch auf diesem Spezialgebiet ständig den Zusammenhang von gesellschaftlicher und militärischer Reform. Hier liegt Yorcks Bedeutung als militärischer Reformer – auf einem ganz anderen Gebiet als dem des „politischen Soldaten“, als Unterzeichner der Konvention von Tauroggen, dem der König niemals ganz seinen patriotischen Ungehorsam vergeben hat.

Yorck, der nächst Scharnhorst am stärksten dazu beigetragen hat, daß die preußische Armee revolutionäre Methoden aufgriff, wird in der allgemeingeschichtlichen Literatur gewöhnlich als ein Gegner der Reform hingestellt. Das ist in einem gewissen Rahmen richtig: in seinem Beruf ein Reformer, der auch gesellschaftliche Modernisierungen verlangte und begrüßte, soweit diese dem militärischen Zweck dienten, war er doch in dem für Preußens Zukunft zentralen Jahr 1808 ein Konservativer, als es um das Vorrecht des Adels bei der Besetzung der Offiziersstellen ging – ein Reaktionär, der Steins Agrarreform heftig kritisierte. Er war über allen Friderizianismus hinaus modern an der einen, wichtigen militärischen Stelle, aber altmodisch, sobald die Bürgerlichen die gleiche Möglichkeit erhalten sollten, Offizier zu werden wie er, Yorck selbst (dessen Adel, wie er sehr wohl wußte, einer Prüfung nicht standhalten würde). Als seit 1809 die militärisch-politischen Ereignisse auf den Kampf gegen Napoleon hinzudrängen begannen, verlor sich diese Kleinigkeit, die gar nicht zu seiner Denk- und Lebensweise gehörte, sofort: die ihrer selbst auch ohne zweifelhaftes Adelsprädikat sichere Persönlichkeit erreichte den Höhepunkt ihrer Selbständigkeit und Unabhängigkeit in der politischen Aktion von Tauroggen.