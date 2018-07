Kurt Sontheimer, Eberhard Stammler, Hans Heigert: Sehnsucht nach der Nation? Drei Plädoyers. Juventa Verlag, München; 119 Seiten, 7,80 DM

In einem klugen Nachwort schildert Martin Faltermaier die Motive der von ihm verlegten drei Plädoyers des Politikwissenschaftlers Sontheimer, des protestantischen Journalisten Stammler und des Fernsehmoderators Heigert über jene Art von „neuem“, gar „gesundem“ Nationalismus, die zwischen altem Nationalkonservativismus und nicht minder überholtem radikalen Nationalismus laviert. Der bekannte Jugendpolitiker kritisiert dabei die im Jugendbericht der Bundesregierung unreflektiert empfohlene Besinnung auf Vaterland und Nation in der politischen Bildungsarbeit. Faltermaier und seine Autoren machen die amtlich empfohlene Festlegung der politischen Bildung auf einen nationalen Kurs nicht mit und nennen gute Gründe dafür.

Sontheimer erkennt in Erhards Formel vom Eide der Nachkriegszeit einen Ausdruck des neuen Nationalismus als einer Stimmung. Er hat noch kein Programm, er äußert sich als Gesinnung. Namen wie Mende, Gerstenmaier, Heck werden genannt, Thielicke, Mohler auch, Gerhard Schröder freilich nicht, obwohl gerade er den Buchtitel von der „heilen Welt“ vertritt, eher romantischen Parole, die dem Ordnungs- und Obrigkeitsdenken entstammt, auf dessen Wiedervormarsch nach Stammlers Beobachtung „zahlreiche Signale“ hindeuten. Anbetung der Ordnung, Hang zum Irrationalen, Verherrlichung der Nation – das drängt aus der Tradition des deutschen Bildungsbürgertums wieder an die Oberfläche.

Stammler sieht die Gefahrenzone nicht in den extremen Positionen, sondern „im Zentrum des Bürgertums“. Er, der geistig liberale, politisch protestantische, um das Konzept vom „Staatsbürger in Uniform“ verdiente Mann aus dem Evangelischen Arbeitskreis der Christlichen Demokraten muß es wissen: er warnt vor einer politischen Vorstellungswelt, die ihm vertraut ist, vor der Maßstabslosigkeit jener, die Politik statt mit dem Kopf mit der Seele machen. Die Forderung nach „kritischer Aufklärung“ – zitiert vom christlich-demokratischen Bundestagsabgeordneten Martin – ist sein Programm.

Die drei Plädoyers melden größtes Mißtrauen an gegen die gegenwärtigen Versuche innerhalb führender Gruppen in Staat und Gesellschaft, das Nationale wieder aufzuwerten, in deren Windschatten rechtsradikale Gruppen segeln und nicht abgeschlagen werden können. Heigerts Beitrag läßt im Unterschied zu den andern beiden ein wenig logische Deduktion vermissen, verrät einige Schwächen des Fernseh-Bonmot-Stils von Moderatoren – aber auch er liefert ein Beispiel kämpferischen demokratischen Engagements, wie es leider nur zu selten ist. Das zu begrüßende Buch stellt einen Anfang dar für eine Literatur politischer Auseinandersetzung. Unsere Demokratie kann nicht administrativ, auch nicht durch Wahlrechtsänderungen, sondern nur geistig gerettet werden. Ansgar Skriver