Noch gibt es in Deutschland keine konservative Bewegung

Von Paul Sethe

Als in der vergangen Woche die Deutschland-Stiftung ihre Preise an Armin Mohler, Bernt von Heiseler und Ludwig Freund verlieh, entstand Unruhe in der Öffentlichkeit. Kritiker entdeckten Schwächen bei den Trägern der Stiftung wie bei den Preisgekrönten. Ihnen traten die Freunde der Stiftung hart entgegen. Sie klagten, man wolle den Konservativen in der Bundesrepublik keinen, Raum lassen, man wolle sie in die Ecke drücken.

Den Konservativen? Dieser Begriff wird von den Freunden der Stiftung in Anspruch genommen, als stünden bei ihnen nun die Kräfte, die allein dazu berufen seien, einer lange verschütteten Gesinnung neues Leben zu geben. In diesem Anspruch tut sich ein beträchtliches Selbstbewußtsein kund. Wäre es berechtigt, so würde damit eine Lücke im Leben der Nation ausgefüllt. Denn die Demokratie lebt, wie Ralf Dahrendorf nachgewiesen hat, von Konflikten. Sie müssen ausgetragen werden, auch zwischen den Kräften des Beharrens und des Fortschreitens.

In der Nähe der Reaktionäre

Der konservative Mensch geht von dem Bestehenden aus, mit dieser Grundhaltung sucht er vorsichtig und behutsam die Reform. Der Liberale (wie sein geistiger Sohn, der freiheitliche Sozialist) sucht ein Ideal, das in weiter Ferne winkt und das er gerade deshalb in stürmischen Schritten erreichen will. Der Konservative ist vorsichtig, wenn er Menschen beurteilt; er erinnert sich an das – Wort, daß das Trachten des Menschen böse sei von Jugend auf. Der Liberale und der Sozialist glauben eher an das Wort „Der Mensch ist gut“; sie meinen, daß solche Eigenschaft zum mindesten bei vernünftiger Erziehung verwirklicht werden kann. Der Konservative sieht den Menschen in seinen Bindungen, denen der Religion, der Familie, des Staates. Der Liberale sieht ihn als Einzelwesen, dessen unveräußerlichen Rechte es zu verteidigen oder zu erobern gelte. Der Konservative mißtraut der Vernunft, der Liberale möchte menschliches Handeln ihren Forderungen unterwerfen.

Leidvolle Erfahrungen haben uns gelehrt, daß beide Weltanschauungen durch handelnde Menschen leicht bis zur äußersten Zuspitzung verfochten und dadurch pervertiert werden. Liberale und Sozialisten wundern sich ein wenig zu oft, daß die Menschen gar nicht immer vernünftig und gar nicht immer im Sinne ihrer Interessen handeln. Die liberalen Ideale erhalten leicht den Geruch des Papiers. Doch ist sicher, daß die größere Gefahr für uns in der jüngsten Vergangenheit aus der Pervertierung des Konservativen herrührten.