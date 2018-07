Ludwig van Beethoven: „Sinfonie Nr. 5 cmoll“ und Franz Schubert: „Sinfonie Nr. 8 h-moll“ („Unvollendete“); Pro Musica Sinfonie Orchester, Hamburg, Leitung: Hans-Jürgen Walther; Falcon-CBS L-ST 7010, 5,– DM

In ihrer Februar-Liste macht die Schallplattenfirma CBS (das Mutterhaus „Columbia Broadcasting System, Inc.“ steht in den USA, eine deutsche Tochter wohnt in Frankfurt) auf eine Neuheit aufmerksam: „CBS hat den Vertrieb des beim Fachhandel bereits eingeführten Labels ‚Falcon‘übernommen. Die attraktiv ausgestatteten Langspielplatten dieser Serie zählen zur Spitzenklasse innerhalb des Fünf-Mark-Angebots.“ Elf Aufnahmen präsentiert die erste Liste, Strauß-Walzer und Seemannschöre, Ouvertüren und die Märchen der Gebrüder Grimm, Glenn-Miller-Sound und L’Arlésienne-Suite, den Gefangenenchor aus „Nabucco“, die „Fidelen Sänger“ und den Radetzkymarsch. Und zwei Platten mit Sinfonik, einmal Beethovens Neunte, auf einer Platte, für fünf Mark, wie alles andere auch, und zum zweiten die vorliegende Kombination; nur die kenne ich. Es ist allerdings hochinteressant, was man da so für fünf Mark geboten bekommt und was die Plattentüte verschweigt.

Beethovens fünfte Sinfonie besteht normalerweise aus vier Sätzen, 502, 247, 373 und 444 Takte sind sie lang. Vermutlich notierte die „Falcon“-Cutterin die Mitschnitte nicht, oder der Aufnahmeleiter besaß nicht einmal eine Partitur, denn für diese Musikfreunde hat die Sinfonie nur einen Satz. Und den bekamen sie, indem sie der Reihe nach die jeweils ersten 129 Takte des ersten, 160 des dritten, 316 des vierten und die letzten 198 Takte des zweiten Satzes zusammenschnippelten.

Im Vergleich zu diesem Frikassee ist Schuberts „Unvollendete“ hier vollendet, ihr fehlen nämlich nur die beiden ersten Takte des zweiten Satzes.

Die neuen Anschlüsse passen tonartlich bei der Beethoven-Sinfonie zwar nicht immer genau, und die Cutter-Schere kam beim dritten Wechsel ein paar Zehntelsekunden zu spät; in den Takten 106 bis 113 des ehemaligen zweiten Satzes hat man die Holzbläser augenscheinlich mitzuschneiden vergessen, verschiedentlich bekommen Solobläser oder die zweite Violine ihren Einsatz nicht rechtzeitig, und an mehreren Stellen hatte sogar die Plattenschneidemaschine Gleichlaufschwierigkeiten, es jault entsetzlich – Schwamm drüber.

Der Hamburger allerdings fragt sich noch, welches Ensemble da eigentlich spielt, denn einen Verein dieses Namens kennt man hierzulande nicht. Besser: nicht mehr. Es existierte nämlich früher einmal ein „Hamburger Kammerorchester“, das unter einem Dirigenten Hans-Jürgen Walther, gelegentlich um ein paar Rundfunkmusiker verstärkt, in der Hamburger Musikhalle, zu stiller Nacht und für 16 Mark die Stunde, Aufnahmen machte, die dann an amerikanische Warenhäuser und Supermarkets verkauft wurden. Die Vermutung eines Mannes, der damals mitwirkte, geht dahin, daß die alten Bänder heute wieder nach Deutschland zurückverkauft wurden.

Mag sein, daß man in Amerika jemandem die auf solche Weise „attraktiv ausgestatteten Langspielplatten“ andrehen konnte. Unsereinem fällt es fast schwer, bei diesem geradezu kriminellen Seitensprung der ansonsten so gewissenhaften deutschen CBS-Niederlassung nicht die Polizei zu bemühen. Heinz Josef Herbort