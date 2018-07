Inhalt Seite 1 — Halten wir die kleinen Kinder künstlich dumm? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Auto fährt vorbei, „Das ist ein Töff-Töff“, sagt die Mutter. „Quatsch, das ist ein Mercedes 220, älteres Modell“, sagt der Dreijährige. Plappert das Kind nur nach, was es gehört hat, ohne es zu begreifen – oder weigert es sich, das Kindchenspiel seiner Mutter mitzuspielen? „Wir aber halten die Kinder künstlich klein, weil es uns Spaß macht, mit kleinen Menschen zu spielen“, glaubt der Münchener Pädagoge und Psychologe Prof. Heinz-Rolf Lückert.

Er ist der deutsche Befürworter einer pädagogischen Konzeption, die in Amerika entwickelt wurde. Dort stellt das frühe Lesenlernen einen wichtigen Teil im Trainingsprogramm hirnverletzter Kinder dar. Die Erfahrungen mit normalen Kindern sind auch in den USA noch sehr dürftig. Gleichwohl sagt Lückert zu der von ihm propagierten „sanften Revolution“ des Vorschulunterrichts: „In absehbarer Zeit wird das Lesen ein Kriterium der Schulreife sein.“

Damit geht er weit über die Vorschläge Dr. Glenn Domans, des Direktors der Institute für Begabungsförderung in Philadelphia hinaus. Während der rührige Professor erwartet, daß durch das frühe Lesenlernen – er spricht gelegentlich sogar von einem Beginn im Alter von zehn Monaten – die geistige Leistungsfähigkeit gesteigert und die Anpassung an eine immer komplizierter werdende Welt verbessert werden könnte, sehen andere Psychologen nur die Gefahr einer massiven Neurotisierung.

Hier steht Hypothese gegen Hypothese; um die Frage zu klären, wird man die Erfahrungen Domans mit hirnverletzten Kindern und, die Beobachtungen der Erziehungsberater berücksichtigen müssen.

Wird eine Hirnhälfte schwer verletzt, so ist die andere Körperhälfte gelähmt (also bei der linken Gehirnhälfte die rechte Körperseite und vice versa). Nicht genug damit: die kranke Gehirnhälfte stört sämtliche Funktionen der gesunden Seite; die Kinder leiden oft unter Krämpfen. Seit 1955 versuchen die amerikanischen Neurochirurgen in diesen Fällen einen mutigen Eingriff: die Hemispherektomie. Die geschädigte Hirnhälfte wird herausoperiert.

Dank der speziellen Trainingsmethoden, welche die natürliche motorische und sensorische Entwicklung nachholen, waren diese Kinder bald ebenso intelligent wie gleichaltrige Kinder mit vollständigem Gehirn. „Wie lange konnten wir mit ansehen, daß Johnny mit seinem halben Gehirn das gleiche leistete wie Billy, der doch über ein gesundes Gehirn verfügte, ohne uns die Frage zu stellen: Was stimmt nicht bei Billy?“ fragt Doman.

Daß Doman und seine Mitarbeiter das Lesenlernen in ihr Trainingsprogramm aufnahmen, verdanken sie dem schwer hirnverletzt geborenen Tommy Lunski. Bei der ersten Untersuchung des Zweijährigen teilte der Chef der neurochirurgischen Abteilung des betreffenden Krankenhauses den Eltern mit, Tommy würde nie sprechen und laufen lernen, er sei für den Rest seines Lebens am besten in einer Anstalt aufgehoben.