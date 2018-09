Inhalt Seite 1 — Hitlers Ziel in Frankreich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eberhard Jäckel: Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 396 Seiten, 28,– DM (Veröffentlichungen des Instituts für Zeitgeschichte, Bd. 14).

Die deutsch-französischen Beziehungen haben das Schicksal des europäischen Kontinents im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert entscheidend geprägt, und auch heute noch zählt ihre konstruktive Gestaltung zu den Voraussetzungen einer wünschenswerten europäischen Friedensordnung. Ihre ernsthafte und objektive Erforschung ist daher nicht allein ein Gebot wissenschaftlichen Redlichkeit, sondern zugleich eine aktuelle politische Notwendigkeit. Lange Zeit ist das Bild des anderen durch einseitige, emotionale und stark propagandistisch gefärbte Klischees oder durch Pauschalurteile getrübt worden, sehr zum Nachteil einer realistischen Einschätzung der Interessen des Gegenüber und einer möglichen engeren politischen Zusammenarbeit.

Während für die Geschichte der Jahre zwischen den Weltkriegen (1919–1939) immer noch keine historische Ansprüche befriedigende Gesamtdarstellung dieses bilateralen Verhältnisses mit all seinen Konsequenzen für die internationale Politik vorliegt, verdanken wir Eberhard Jäckel die erste gründliche, auf breiter Quellengrundlage aufbauende Untersuchung der deutschen Frankreichpolitik von 1939–1945. Damit ist endlich eine der wesentlichen Lücken gefüllt. Der Verfasser hat das wohl tragischste Kapitel (und vom französischen Standpunkt her betrachtet, das kontroverseste) dieser Beziehungen behandelt.

Mit wissenschaftlicher Akribie hat er nach einem kurzen Kapitel über die Frankreich-Pläne Hitlers von 1919–1939 die Entwicklung vom Abschluß des Waffenstillstandsvertrages im Sommer 1940 bis zum bitteren Ende in Sigmaringen beschrieben. Das alles geschieht mit einem tiefen Verständnis für die großen Zusammenhänge und das Dilemma der französischen Staatsmänner.

Stets berücksichtigt der Verfasser dabei die Wechselwirkung von Politik und Kriegführung. Sein Urteil ist maßvoll und abgewogen, dabei keineswegs unkritisch; sein Stil ist lebendig und ansprechend. Ohne Zweifel ist die Arbeit Jäckels ein großer Wurf, ein bedeutender Beitrag zur Zeitgeschichte und damit zum Verständnis der deutsch-französischen Beziehungen in der Vergangenheit, wie wir uns ihn in Zukunft öfters wünschen würden, mögen auch noch viele Fragen offen geblieben sein. Aber das liegt in der Natur der Sache, ganz abgesehen von den zahlreichen, immer wieder spürbaren Lücken in den Quellen.

Mit Recht weist Jäckel darauf hin, daß Hitler spätestens im Jahre 1924 einen Krieg gegen Frankreich nicht mehr als das Primärziel einer künftigen nationalsozialistischen Außenpolitik be-, trachtet habe, sondern die Eroberung von Lebensraum im Osten. Bevor er ein solches Programm verwirklichen konnte, mußte es zu einer Auseinandersetzung mit dem „Erb- und Todfeinde“ im Westen kommen. Im Sommer 1940 hatte Hitler dieses Hindernis auf dem Wege seiner Ostexpansion beseitigt; er fühlte sich bereits ganz als Herr des „Neuen Europas“. Nun aber stellte sich neben vielen anderen Fragen das Problem, welche Stellung er im Rahmen dieser Pläne Frankreich zudiktieren sollte.

Dem Urteil des Verfassers ist zuzustimmen, wenn er nach der Skizzierung des manchmal kaum noch überschaubaren Kompetenzwirrwarrs auf deutscher Seite zu dem Ergebnis kommt, daß zwar mehrere, zum Teil miteinander konkurrierende Gruppen verschiedene Konzeptionen gegenüber Vichy-Frankreich vertreten haben – hier seien vor allem die Vorstellungen des deutschen Botschafters O. Abetz erwähnt, der eine deutschfranzösische Annäherung, Monate lang sogar auf eigene Faust (jetzt allerdings im Zeichen der deutschen Hegemonialstellung), geradezu als seine Lebensaufgabe betrachtet hatte – im Grunde aber weder Ribbentrop noch Göring und die vielen anderen den Ausschlag gegeben haben, sondern allein Hitler. Und dieser verstand es, seine letzten Absichten und „Friedensvorstellungen“ vor dem weiteren Kreis seiner Mitarbeiter geheim zu halten. Daß Hitler jemals ein echter Ausgleich und eine aufrichtige Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich vorgeschwebt hat, müssen wir, nach allen bisher vorliegenden Zeugnissen, verneinen.