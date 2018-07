Inhalt Seite 1 — In Kreta verliebt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Ebert

Nach Griechenland kann man noch reisen. Auch wenn sie sich dort in mancher Hinsicht allzu schnell, allzu beflissen weniger erbaulichen internationalen Gepflogenheiten im Umgang mit Touristen angepaßt und sich ein bißchen zu hurtig auf Dollar-Amerikaner eingestellt haben. Jetzt kann man auf griechischen Fährschiffen schon nicht mehr den in vier Schattierungen süßbaren türkischen Kaffee bekommen. Schön, denkt man, wegen Zypern. Aber griechischen Kaffee gibt es auch nicht. Nur Nescafé. Weil die Touristen den anderen, in den kleinen hohen Tassen, nicht mögen.

Das wäre eine Kurzfilmidee: Wie sich eine ganze Gegend restlos auf die Wünsche der Touristen einstellt, alles abstreift, was ihr eigen war. Wie die Touristen plötzlich eine Leidenschaft für das Echte, Unverfälschte entwickeln. Und wie keiner im Ort mehr so recht weiß, wie das früher war. Und wie man sich bemüht, es künstlich, aus der schwachen Erinnerung herzustellen. Weil die für die Touristen zuständigen Griechen ihre eigene Lebensart anscheinend für nicht sehr attraktiv halten – um so bedenkenloser schlachten sie das aus, was an Ruhmesresten von der Vergangenheit übrig geblieben ist, mit der sie aber sehr wenig zu tun haben –, kann man griechisch nur noch in kleinen Tavernen essen, während man in den großen Hotels vorwiegend französisch ißt – oder das, was die griechischen Köche für französisch halten.

Kreta ist anders. Anders als Griechenland, schroffer, unzugänglicher, ärmer, kerniger. In weiten Teilen vom Massentourismus unberührt. Mehr was für Individualisten, für Abenteurer, Globetrotter, Studenten. Unter den letzteren fallen übrigens – neben den gerade hier so häufig anzutreffenden, so unbekümmert, selbstbewußt, nonkonformistisch wirkenden Engländern – angenehm die jungen Deutschen auf, vielleicht gerade, weil sie gar nicht auffallen, sich der fremden Lebensart wie selbstverständlich anpassen.

Von Athen fliegt man nach Iraklion in etwa einer Stunde. Geschichtsbewußter reist man von Venedig nach Kreta mit dem Schiff, wozu man etwa 60 Stunden braucht.

Was bietet Kreta? Zum Beispiel eine ungemein vielgestaltige, faszinierende Gebirgsszenerie, die ständig wechselt. Um so wohltuender dann der Anblick weiter Ebenen wie der von Lasíthi mit ihren 10 000 Windmühlen (deren Räder sich aber nur im Hochsommer drehen) und der von Messara. Durch sie fährt man nach Phaistos im Süden der großen Inseln; zu jenen 3000 bis 4000 Jahre alten, auf einem Hügel gelegenen, übereinander errichteten Palästen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte ausgegraben wurden. Von hier oben schweift der Blick ins Endlose, das Gefühl großer Einsamkeit stellt sich ein; es verläßt einen in diesem Lande nur selten, gehört zu Kreta – wie lange noch?

In den kleinen Ortschaften scheinen die Menschen nicht viel anders zu leben als vor der Zeitrechnung. Man findet dort sehr ausgeprägte, eher bäuerlich wirkende Menschen, wie aus einer anderen Welt stammend, aus einer helleren vielleicht. Den Touristen begegnen sie mit freundlicher Neugier. In Kreta betteln nicht einmal die ärmsten Kinder.