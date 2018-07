Verlangt wird unter anderem: Anschnallen auch auf dem Rücksitz

Von Ernst Hornickel

Das letzte Wort des ersten Satzes ist gesprochen. Die Sicherheitsnormen der amerikanischen IFMVSS (Initial Federal Motor-Vehicle-Safety-Standards) sind durch Gesetz für alle in den USA verkauften Fahrzeuge verbindlich geworden: gültig ab Januar 1968.

Von ursprünglich 23 Punkten sind drei über die Charakteristik neuer Sicherheitsreifen, über die erforderliche Reifen- und Felgenwahl und über Kopfstützen vorerst zurückgestellt worden, weil zu wenig brauchbare Unterlagen vorhanden waren. Die amerikanische Automobilindustrie und die ausländischen Importfirmen wurden zu diesen Punkten erneut um Stellungnahmen ersucht, die bis 10. April in Washington eintreffen müssen. Man befürchtet, daß sie auch noch im Produktionsprogramm 1968 berücksichtigt werden sollen.

15 Punkte wurden endgültig zum Gesetz erhoben. Drei weitere bedürfen noch einer Erweiterung, so etwa die Bestimmung über zwei Frequenzen der Scheibenwischer und ihr Wischfeld. Ferner bedürfen die sehr ausführlich behandelten Vorschriften zum „Schutz der Insassen gegen Aufprall im Innenraum“ einer Ergänzung, in der bis zum 9. Mai Vorschläge zur Sicherheit nicht angeschnallter Kinder gemacht werden müssen.

Zuletzt bedarf die Vorschrift über Türschlösser und Türscharniere noch der Stellungnahme der Werke zu einer Zusatzsicherung, die einerseits das unabsichtliche öffnen der Türen von innen verhindert, jedoch die Rettung handlungsunfähiger Insassen von außen gestattet, und zugleich Diebstählen wirksam vorbeugen kann. Dabei ist es sehr problematisch, diese geplante Vorschrift mit der bereits gesetzmäßig verankerten in Einklang zu bringen, die eine Schließvorrichtung für jede Tür im Innern des Fahrzeugs vorsieht. Türscharniere müssen eine genau fixierte Mindestbelastbarkeit in Längs- und Querrichtung aufnehmen, die nicht nur einigen ausländischen Konkurrenten Sorge bereitet.

Die Zwei-Kreis-Bremsanlage ist ab Januar 1968 für alle in den USA zugelassenen in- und ausländischen Personenkraftwagen obligatorisch. Zusätzlich soll eine elektrische rote Leuchte am Armaturenbrett vor oder bei Bremsbetätigung im Falle eines hydraulischen Schadens an einem Teil-Bremssystem aufleuchten. Mit den bisher vorgeschlagenen Wirksamkeitstests des zweiten Bremskreises ist man noch nicht ganz zufrieden. Auch hier sollen bis 9. März neue Vorschläge in Washington sein.