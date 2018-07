Inhalt Seite 1 — Kein Platz für Helden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Flensburg

Es gab einen kleinen Aufstand in dem kleinen schleswig-holsteinischen Flensburg, der sogar den „Welt“-Historiker Walter Görlitz aufschreckte und bewog, drei Flensburger Pastoren schulmeisterlich abzukanzeln.

Was war geschehen? Die drei hauptamtlichen Seelsorger der alten protestantischen Flensburger Garnisonkirche St. Marien hatten beschlossen, „den Tempel auszukehren“. Heldenehrung und Gedenkgottesdienste für die Gefallenen der letzten Kriege sollen künftig nicht mehr in dem Gotteshaus abgehalten werden.

Und noch mehr: Sie wünschten die Ehrenhalle aus dem gottesdienstlichen Raum von St. Marien zu entfernen. Die Ehrenhalle ist ein kleiner Raum, an deren Wände sich Namenstafeln der im Ersten Weltkrieg gefallenen Gemeindemitglieder befinden. In der Mitte der Halle ruht das Abbild eines Soldaten, in Stein gehauen – mit trotzigem Gesicht und geballten Fäusten. Über der Halle steht das Wort: „Zum Dank Euch und uns zum ernsten Streben, so wandelt Euer Tod sich um in Leben!“ Und daneben das Bibelwort: „Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für seine Brüder.“

Die Tempelauskehrung der drei Pastoren begann mit einem Treffen der ehemaligen Angehörigen des kaiserlichen Füsilierregiments Nr. 86, dessen Chef die Königin von Preußen und deutsche Kaiserin gewesen war und das bis 1918 in Flensburg und Sonderburg lag. Die 86er wünschten einen Gedenkgottesdienst in St. Marien mit anschließender Kranzniederlegung. Diese Bitte wurde ihnen abgelehnt, desgleichen ihre Bitte, in der Kirche eine Kranzschleife aufzubewahren, auf der das Wort stand: „Für ewige Zeiten.“ Schon einmal zeigten sich die Pastoren wenig geneigt, den Wünschen der Traditions- und Soldatenverbände nachzukommen. Sie lehnten es ab, eine 1956 von der Kirchengemeinde entfernte Gedenktafel zur Erinnerung an die Niederwerfung des Herero-Aufstandes von 1904 wiederanzubringen.

In der vergangenen Woche stellten sich die drei Pastoren in einer Diskussion der Öffentlichkeit und erläuterten ihre Ansichten über die Ehrung von Gefallenen. Sie stellten fünf Thesen auf:

In These eins heißt es: „Kirchengebäude haben den ausschließlichen Zweck, der um Wort und Sakrament versammelten Gemeinde Raum zu geben. Alles, was an Einrichtung und Gestaltung diesem Zweck nicht dient oder ihn hindert, muß entfernt werden, weil es anderen Zwecken dient oder sie fördert.