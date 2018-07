Von Zweistein

Drei Pfennige und zwei Groschen liegen in einer Reihe nebeneinander und aneinander. Die Reihenfolge: Pfennig, Groschen, Pfennig, Groschen, Pfennig. Diese Reihe soll in möglichst wenigen Zügen in die folgende umgewandelt werden: Pfennig, Pfennig, Pfennig, Groschen, Groschen. Hierbei ist ein Zug so definiert: Man tippt mit Zeige- und Mittelfinger auf zwei aneinanderliegende Münzen, von denen die eine ein Pfennig und die andere ein Groschen sein muß. Dieses Münzenpaar, das sich während der Operation stets zu berühren hat und bei dem die linke Münze links und die rechte Münze rechts bleiben muß, wird an eine Stelle auf der Verlängerung jener Reihe nach links oder rechts beziehungsweise zwischen zwei Münzen geschoben, sofern dort genügend Platz ist. Zwischenräume sind erlaubt, lediglich nach dem letzten Zug muß die Reihe wieder geschlossen sein. (Auflösung in der nächsten Ausgabe)

Die Lösung der vorigen Logelei:

Am besten legt man sich eine Liste aus drei Spalten und drei Reihen an. Die erste Spalte ist für die Namen vorgesehen, die zweite und dritte für die zugehörigen Instrumente. Die zweite Aussage des Rätsels besagt: Anton ist nicht Trompeter und nicht Geiger, außerdem sind Geiger und Trompeter nicht identisch. Wir tragen links oben in unsere Liste Anton ein, in die zweite Reihe der zweiten Spalte Trompeter und darunter Geiger. Hans hat dem Trompeter das Instrument versteckt, also Hans muß Geiger sein, er kommt in die dritte Reihe der ersten Spalte. Aus der letzten Aussage geht hervor, daß Anton Cellist ist; folglich ist Karl der Trompeter.

Der Flötist kann nicht mit seiner eigenen Schwester verlobt sein, andererseits kann er sich nicht gut selbst verulken, ergo ist der Flötist weder Cellist noch Geiger, mithin muß es der Trompeter Karl sein. Der Cellist hat natürlich nicht bei sich selbst Schulden, mithin kann er nicht auch Trommler sein, dafür bleibt nur Hans übrig. Und Anton ist Pianist.