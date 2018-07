Nach Nirgendwo gehen und das Nichtda holen, heißt der Auftrag des Königs, der den Mann jener überaus schönen, aber heimlich von ihm für seinen Sohn ausersehenen Frau verderben will. Doch am Morgen ist man klüger als am Abend, heißt die lakonische Wendung, als der Ärmste Rat bei seiner schönen Frau sucht – und tatsächlich findet er nach langer Suchwanderung das Nichtda im Nirgendwo und wird am Ende gar selber König.

Kraftvoll und ungeschminkt ist die Sprache dieses und anderer finnischer Volkserzählungen aus den berühmten Sammlungen von Eero Salmelainen und Kaarle Krohn, die man im Deutschen in einer schönen Sammlung nachlesen kann –

„Finnische Volksmärchen“, herausgegeben von Robert Klein; Erich Röth-Verlag, Kassel; 222 S., 9,80 DM.

Daß der Übersetzer es nicht leicht hatte, seine Leser in Bild und Tonfall in diesem wilden, schönen, elementaren Bereich zu halten, wird erst bewußt, wenn man das Buch beiseitelegt und die eigenständigen Varianten von den geraubten Prinzessinnen, den Schwanjungfrauen, dem Glasbergritt, den vom Unhold ermordeten Schwestern noch einmal vorüberziehen läßt. Selbst Parizade, Cymbeline und Fortunatus finden sich in finnischem Gewand, und das Aschenputtel lebt hier noch in der urtümlicheren Fassung von der Mutter, die von einer Waldfrau in ein Lamm verwandelt wurde, das getötet wird, um der Tochter auch das Letzte zu nehmen (ganz ähnlich wie im „Erdkühlein“ des Montanus). Aber die Tochter sammelt die Gebeine, und dann wächst eine wundertätige Birke daraus.

Auch in den hohen Norden führt die folgende Märchensammlung –

„Schwedische Volksmärchen von Bohuslän bis Gotland“, herausgegeben von Waldemar Liungman; Erich Röth-Verlag, Kassel; 196 S., 9,80 DM.

Gleich das erste Märchen dieser auf einige Landschaften beschränkten Auswahl aus der wichtigsten neueren schwedischen Sammlung ist eine Rarität: „Weißbär am See“, die Erzählung vom jüngsten Königssohn, den ein Untier, der schreckliche Weißbär, verfolgt, welchem er ums Haar verfällt, denn die Prinzessin auf der Insel läßt fahrlässig den Bären ins Haus.