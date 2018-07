Inhalt Seite 1 — Phyllis schwingt die Peitsche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Leyden war schon zu Zeiten des Lucas van Leyden eine Stadt der Wissenschaft und Lehre. Lucas selbst besaß eine umfassende humanistische Bildung, die ihn befähigte, in seinem graphischen Oeuvre nicht nur die hinlänglich bekannten biblischen Szenen zu repetieren, sondern im mythologisch literarischen Bereich nach entlegenen Themen zu fahnden. Eine seiner geistvollsten Arbeiten ist der Zyklus von sieben Holzschnitten, die als "Große Folge der Frauengestalten" bekannt und in den Jahren 1513/14 entstanden sind, ein mokanter Hymnus auf den verderblichen Einfluß des Weibes.

Mit feinen, mitunter auch derben Späßen, die nur dem Bibel- und Literaturkundigen verständlich sind, holt er die wegen gefährlicher Liebschaften verrufenen Frauen ins Bild: Delila und die Königin von Saba, Salome und die ungeratene Tochter des Kaisers Augustus, die ihren Liebhaber im Korb unter ihrem Fenster nächtigen läßt.

Auf unserer, Abbildung sieht man die letzte Szene der Reihe: "Aristoteles und Phyllis." Lucas stützt sich dabei vermutlich nicht auf die griechische Fassung der Geschichte, sondern auf ein mittelalterliches Lehrgedicht ("Lay d’Aristote"). Aristoteles, der Lehrer des Alexander, wird von dessen Geliebter, die Phyllis, aber auch Campaspe genannt wird, um den Verstand gebracht. Der Weise macht sich zum Narren, kriecht auf allen Vieren, die Frau hält Zügel und Peitsche. Lucas war zwanzig, nach anderer Lesart fünfundzwanzig, als er die Männer vor den bösen Weibern warnte. Der junge Moralist hat, das Thema auch graphisch geistreich behandelt. Mit dem flatternden Strich, der das Peitschenmotiv aufnimmt, arbeitet er gegen die schwerfällige Natur des Holzschnittes.

Daß Lucas, vor allem in seinen Passionsfolgen, viel von Dürer profitiert hat, wird in dem Band –

Lucas van Leyden/Pieter Bruegel d. Ä.: "Das gesamte graphische Werk", Einführung von Jacques Lavalleye; Schroll-Verlag, Wien/München; 236 S. mit 491 Abb., 78,– DM

vielfach belegt. Sein Blatt "Der Triumph des Mardochai" bedeutet eine kompositionelle. Umkehr von Dürers "Ritter, Tod und Teufel". Lucas war mit Dürer gut bekannt. Dürer vermerkt in seinem Tagebuch der Niederländischen Reise, daß er Lucas porträtiert und Stiche mit ihm getauscht habe. Später, unter dem Einfluß von Marcantonio Raimondi, kompliziert Lucas die Stellungen seiner Figuren. Im Vergleich mit Dürer wird aber auch die Eigenart des Niederländers unverkennbar. Allenfalls in den Holzschnitten spürt man etwas von altdeutscher Manier. In seinen Radierungen und Kupferstichen gibt sich Lucas weicher, nuancierter, weitläufiger, er schafft in den landschaftlichen Hintergründen eine Atmosphäre von silbrigem Licht und diffusen Zwischentönen.