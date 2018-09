Münchens Opernleben steht künftig unter dem Zeichen des Namens Rennert: Ins Staatstheater am Gärtnerplatz zieht als Chefdirigent Wolfgang Rennert ein, und mit den kommenden Festspielen übernimmt sein „großer Bruder“. Günther Rennert, die Führung des Nationaltheaters.

Daß Günther Rennerts eigenwillige Persönlichkeit eine neue Note in den Münchener Betrieb bringen würde, war von vornherein nicht zweifelhaft. Und was er vor der Presse über seine Pläne verriet, bestätigte dieses offene Geheimnis, obwohl der neue Hausherr es sich angelegen sein ließ, zu versichern, daß er die traditionelle Verpflichtung Münchens auf Mozart, Wagner und Strauss (zusätzlich Verdi) respektiere. Ihm werde es darauf ankommen, die lokalen mit den überlokalen Aspekten zu koordinieren; wie es übrigens hierzulande von jeher gehalten wurde.

Gegenüber dem klassischen Repertoire gedenkt Rennert etwa 20 Prozent des Spielplans dem qualifizierten zeitgenössischen Schaffen einzuräumen. Den Paukenschlag in der diesbezüglichen Novitätenplanung bildet ein Auftrag an Hans Werner Henze und Ingeborg Bachmann zur Bereitstellung einer attraktiven Oper für das internationale Olympiaden-Publikum 1972.

Die Spielzeit 1967/68 eröffnet Rennert im Oktober mit dem neuinszenierten „Orpheus“ von Gluck in eigener Regie, mit Operndirektor Joseph Keilberth am Pult. Es folgt eine Neuinszenierung von Verdis „Macbeth“ mit Otto Schenk als Regisseur und Christoph v. Dohnanyi als Dirigent. Der November soll eine „Italienische Woche“ mit Stars wie Mario del Monaco, Tito Gobbi und Antonia Stella bringen. Eine von Boleslav Barlog besorgte Neuinszenierung der „Heimlichen Ehe“ Cimarosas wird Leopold Hager dirigieren. Heinrich Hollreiser leitet wiederum Rennerts bewährte Inszenierung von Strawinskys „Rake’s Progress“. Als deutsche Erstaufführung, ebenfalls von Rennert inszeniert, folgt unter Dohnanyis Musikleitung die Musikkomödie „Napoleon kommt“ von Richard Rodney Bennett.

Von weitreichendem Interesse wird im April 1968 eine „Woche zeitgenössischer Oper“ verbunden mit einem Austauschgastspiel der Stuttgarter Oper (Brecht/Weill „Mahagonny“ und Fortner „Bluthochzeit“) sein. Die Festspiele 1968 bringen unter anderem eine Neuinszenierung der „Salome“ von Strauss unter Keilberth und Rennen und die Erstaufführung einer Oper von Francesco Cavalli, die Hans Schmidt-Isserstedt dirigieren wird.

Die weitere Planung für 1968/69 und später verheißt als Münchener Erstaufführung – auch das ist noch möglich – Verdis „Sizilianische Vesper“, zum 100. Todestag Rossinis seinen „Türken in Italien“ unter Hager und Rennert, ferner ein Austauschgastspiel der Hamburgischen Staatsoper sowie den von Keilberth und Rennert betreuten „Ring des Nibelungen“. Als Uraufführung einer Auftragsoper wird Krzysztof Pendereckis „König Ubu“ angekündigt. Endlich noch zu erwähnen: zu Hans Pfitzners 100. Geburtstag am 15. Mai 1969 „Der arme Heinrich“, ferner Bizets „Carmen“ unter Karl Böhm und Bergs „Wozzeck“ unter Pierre Boulez, beides in Rennerts Regie. Doch dann schreibt man schon 1970.

Während Leopold Hager fest verpflichtet wurde, sind andere Dirigenten gastweise für bestimmte Neuinszenierungen gewonnen. Für mehrere Ausstattungen ist der Bühnenbildner Rudolf Heinrich engagiert. Weitere Gastverträge werden mit Kubelik, Kempe, Krips erwogen. Auch Karajan ist im Gespräch. Das Sängerpersonal vermehrt sich um die Tenöre Willi Brockmeier, Jean Cox, Horst Hoffmann, Ernst Kozub, Peter Schreier, Gerhard Stolze, den Sopran Helen Donath, den Alt Ruza Pospisowa und den Mezzosopran Joy Davidson. Persönlicher Referent des Intendanten ist Horst Goerges.

Walter Abendroth