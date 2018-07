Inhalt Seite 1 — Spiel und Buch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Büchermoden spiegeln Zeitmoden, und die Bücher enthüllen, daß uns endlich wieder die Spiellust ergriffen hat. Zeitvertreib, Spiel und Rätselraten scheinen die Hast anzugreifen, und wohlverdientes Nichtstun will sich stilisieren lassen. Die ersten Bücher dieser Art (die beiden schönen Kunst- und Volksrätselbände bei Langewiesche-Müller, das handfeste faktenüberquellende Spielbuch von Gööck bei Bertelsmann, die Spiel-Monographien bei Otto Maier) tauchten vor zwei, drei Jahren auf. In diesem Jahr haben sie besonders gelungene Genossen ihrer wiedererstandenen Gattung bekommen.

Zum Spielen wie zum Spielbuch-Machen gehört eine gewisse beharrliche Versponnenheit und Geduld, und ein Meister des Fachs ist René Simmen, der sich in stolzer Einschränkung „Verleger und Kartenmacher“ nennt. Er hat bereits mit dem Schatzinsel-Buch gezeigt, wie leidenschaftlich gern er gründlich stöbert und bosselt, bis er ein Thema zusammen hat (in jenem Fall hatte er Stevenson durch Schiffspläne, Karten, Schemazeichnungen zu Schiffsknoten und anderes zünftiges Zubehör angereichert). In diesem Jahr bietet er zweierlei zum Basteln, Lesen und Spielen an.

„Die urälteste Geschichte der Welt“; Verlag René Simmen, Zürich; 7,80 DM

ist eine „wirklich wichtige Sache für Kinder und Mütter, Freundinnen und Basen, Schwestern und Tanten; eine Geschichte in Form einer bunten Bildkarte zum Aufhängen, versehen mit Schnittmustern, nach welchen sich mit Stoffresten die liebenswürdigen Flachpuppen schneidern lassen“. Das ist praktikabler Nonsense in schönster irdischer Schweizer Übertragung, eine vollkommen verrückte Geschichte von Adam, der Schneemänner baut und mit den Waldvögeln die „Paradise Music Band“ gegründet hat, und von Eva, die den Tieren Socken strickt. Der Sündenfall hat noch nicht stattgefunden, nur die Katze träumt davon, weil sie erst danach die Maus fressen darf. Sie und die Maus und Adam und Eva und alle anderen Tiere kann man (Mutter) eben auch nachbilden, man (Kinder) kann das Paradies-Spiel spielen, hat Spaß für viele Tage.

Das zweite Buch ist

„Von den Spielen des Gargantua“; Verlag René Simmen, Zürich; 71 S., 12,80 DM.

Er hat von den 217 im XXII. Kapitel des Gargantua von Rabelais aufgezählten Spielen über 100 rekonstruiert und ausführlich beschrieben. Und selbstverständlich mit einem großen Faltplan (für das „Jeu à passe-dix“) versehen. Die anderen 100 sind entweder bis heute bekannt geblieben (wie Schach, Tarock oder Dame), oder zu derb (wie „Arsch im Salz“) oder ohnehin nur Wortspiele, die Rabelais das Reimes wegen in seine Liste einmogelte. Die hundert spielbaren Spiele stellen eine überaus gelungene Ausgabe dar und sind eine interessante Sammlung historischer Gedulds-, Geschicks-, Glücks-, Gesellschafts- und Rüpelspiele des 16. Jahrhunderts.