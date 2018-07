Inhalt Seite 1 — Sturz in die Erinnerung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Weber

Das Buch heißt: „Janek – Porträt einer Erinnerung“. Den ersten Abschnitt darin verstehe ich nicht, obwohl ich jedes Wort verstehe. Dann kommt dies: „Wenn das alles so war, die beiden rührenden Männer in Regenmänteln, die flachen Gesichter im Korridor, das Kind wartet, die Nonnen um sich, ein Kordon von Pflichtbewußtsein, und die matten Hände der Oberin im Nacken: Es wird wichtig für dich sein, Janek, mach uns Ehre, und er erschrak dennoch, als sie ihn an den Händen nahmen, wortlos, der Oberin ein Bündel von Papieren überreichten, ergeben und aufsässig, ihr entschlossener Griff um seine Handgelenke ...“ Da ist alles deutlich, und dennoch bietet das Wortgefüge kein sicheres Unterkommen. Vergangenheit und Gegenwart stehn ineinander – „wenn das alles so war“: damit ist, was zur Sprache kommen soll, in einiger Entfernung angesetzt; „das Kind wartet“: da drängt, was zur Sprache kommen soll, in die Nähe; und dann, in der direkten Rede der Oberin, wird es uneingeschränkte Gegenwart, nicht für lange, denn sogleich ist wieder der entferntere Zeitraum offen: „er erschrak dennoch.“ Warum „dennoch“? Und auf wen bezieht sich das „sie“? Es dürfte die Oberin sein; aber das Verb („nahmen“) berichtigt: Es sind die beiden rührenden Männer. Bevor ich verstehe, was Härtling erzählt, sehe ich, wie er erzählt. Sein Satz bildet Zeit- und Raum-Offenheit ab; nicht Zeitablauf, sondern Verschachtelung der Zeiträume, zum Beispiel: „...sie werden keinen großen Sarg brauchen; sie trugen den Sarg aus der Kapelle, die Babitschka führt ihn, und hinter ihm gingen Carola und die Nonne ...“ Solche Gebärden sind keine Erfindungen Härtlings; er arbeitet mit den Mitteln der Kunst, deren Struktur bestimmt ist durch die Frage nach der verlorenen Zeit und durch die Aufmerksamkeit für die Bilderzüge, welche das Bewußtsein des Wachenden, des Schlafenden füllen –

Peter Härtling: „Janek – Porträt einer Erinnerung“; Henry Goverts Verlag, Stuttgart; 181 S., 16,80 DM.

Der Titel sagt, was hier mit Sprache geleistet, was in Sprache abgebildet werden soll: Sturz in die Erinnerung – „er begann sich zu erinnern heißt es von Janek, „und nistet sich in der Erinnerung ein, bis er kaum mehr war als ein Satz des Vergangenen, der sich nicht nach vorn sprach, der auseinanderriß unter dem Ansturm der Bilder...“ Später steht da, Vergangenheit habe ihn erobert, Vergangenheit treibe ihm Bilder zu, die ihn nun umgeben wie eine Kulisse: „Dort mußt du hindurchgehen und dort auch, Janek...“ Und weiter: „... meine Erinnerung, wenn ich sie singe, dann fängt sie an zu laufen, ein verwirrender Streif, ein Band, das redet, sich verfestigt, mich einholt, aufholt, mich hat...“

Ich sagte: bevor ich verstehe, was Härtling erzählt, sehe ich, wie er erzählt. Nun zeigt sich, daß das Was vom Wie nicht zu trennen ist; die beiden sind eins. Es geht um: Erinnern als Sprache; Akt des Erinnerns, sichtbar im Satz. Der Stoff ist nicht als Stoff allein und die Geschichte ist nicht als eine Geschichte hübsch der Schnur nach zu haben. Wie gesagt: der „Satz des Vergangenen“ spricht sich nicht nach vorn, er reißt auseinander unter dem Ansturm der Bilder. „Ansturm“ ist zu viel gesagt. Bei Härtling ist es ein rhythmischmelodisches Hereintreiben von Bildern, eher weich und schwebend; alles vollzieht sich in der Genauigkeit des Traums, verständlich, unverständlich; Streugut aus Bewußtsein und Unterbewußtsein. Und zuletzt rafft es der Erzähler zusammen (oder kehrt er es zusammen?) so, als fürchte er, dem Leser die Geschichte schuldig geblieben zu sein.

Also, die Geschichte dennoch: Janek ist am 11. Oktober 1916 in Brünn geboren. Seine Mutter, Anna Biala, eine Hutmacherin, „starb an sich selbst“: nahm zuviel Schlaftabletten und zeigte, wie man umkommt, drei Tage lang. Janek ist noch ein Bub. Verwandte bringen ihn ins Waisenhaus, zu Nonnen. Vier Jahre danach holen sie ihn wieder; so lebt er nun bei ihnen, bei der alten Jadwiga Kolarz und bei deren Tochter Carola Kletzki. Janek hält sich nicht ganz brav und ruhig entwischt den Hüterinnen, singt in nicht ganz noble Lokal, wird von einem Impresario entdeckt (der läßt Janeks Stimme bil- den, nimmt ihn später auf Tourneen mit). Aber so ungeschoren kommt Janek nicht durch. Carola zum Beispiel: Sie könnte seine Mutter sein, wird aber seine Verführerin („...mit fünfzehn Jahren, ein Bürschel. Und Frau Kletzki ließ es zu? ja ließ zu...“). Und dann ist auch das Singen nicht immer leicht; man macht schwierige Zeiten durch, und es kommt nicht auf eins heraus, ob man vor Tschechen singt oder vor Deutschen – gar wenn Deutsche „einmarschiert“ sind. Die Herren der „neuen Zeit“ haben übrigens auf dem Trauschein der Mutter auch den Geburtsort des Vaters gelesen; finden heraus, daß Janeks Vater „ein Lemberger Jud“ war. Und dann: „... sie hatten ihm gesagt, wer er ist, den Vater hatten sie ihm ausgetrieben, er blieb übrig. Janek, der Tscheche, Pole, Jude ist, nur Deutscher nicht, warum auch das?“ Die neuen Herren foltern ihn. Vor dem Einmarsch der Russen wird Janek entlassen. Ein russischer Offizier stellt fest, Janek sei als Tscheche in politischer Haft gewesen; Tschechen behandeln Janek mit Respekt – „er hat gesungen, unter Benesch, auch unter Hitler“. Sein Vater sei Jude gewesen, die Deutschen hätten ihn deshalb mißhandelt, sagt Janek. Das stehe nicht in seinen Papieren, sagt man. Janek bekommt den Ausweisungsbefehl.

Und nebenher geschieht noch einiges mehr: Ein Dienstmädchen beobachtet Carola und Janek durchs Schlüsselloch; einer entblößt sich vor Kindern. Insgesamt etwas viel.