Wir haben „ja“ gesagt zu dem Plan, einen Großteil der Verkehrsdelikte direkt von der Polizei ahnden zu lassen, solange als Strafe eine zumutbare Geldbuße oder ein kurzfristiger Führerschein-Entzug ausreichen.

Wir haben „ja“ gesagt, weil wir nach langen, intensiven Erfahrungen die bisherige Verkehrsgerichtsbarkeit so hoch unmöglich schätzen können und die Polizei nicht so gering; weil wir – um es auf eine pointierte Formel zu bringen – dem erfahrenen Führer einer Verkehrsstreife kein schlechteres Beurteilungsvermögen für ein Verkehrsdelikt an Ort und Stelle zutrauen mögen als einem Gerichtsassessor ohne Führerschein zwei Monate später.

Wir fühlten uns in unseren Auffassungen bestätigt, als die Polizei wenig Lust zeigte, diese neuen Pflichten zu übernehmen; wir wären skeptisch geworden, wenn sie sich danach gedrängt hätte.

Widersinnig hingegen erscheint uns die neueste Verlautbarung, wonach alle diese Polizei-Rügen, die über eine gebührenpflichtige Verwarnung hinausgehen, in die Flensburger Verkehrssünder-Kartei eingetragen werden sollen. Wir empfinden sie als typisches Beispiel für eine unglückselige Neigung, jede liberalisierende Tendenz mit deutscher Gründlichkeit in ihr Gegenteil zu verkehren.

Leo